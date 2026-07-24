Qué hacer en caso de incendio forestal cerca de tu población: consejos sobre cómo reaccionar y prevenirlos

Los incendios forestales son una realidad que ocurre cada verano en España. El pasado 1 de junio, el Ministerio de Interior puso en marcha la campaña estatal contra incendios forestales, presentada por el presidente del Gobierno en la Base Aérea Militar de Torrejón de Ardoz. La iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención de estos fuegos y ofrece pautas de actuación para reducir los riesgos en caso de emergencia.

Ante la situación que está viviendo estos días en gran parte del país, las autoridades insisten en mantener la calma y seguir únicamente la información y las indicaciones difundidas por los servicios oficiales. En caso de detectar un incendio o una columna de humo, la recomendación de la página oficial de la Moncloa es avisar de inmediato al 112 e indicar la ubicación del lugar de los hechos con la mayor precisión posible para facilitar la actuación de los equipos de emergencia.

En el caso de que una persona se encuentre cerca del lugar del incendio, debe alejarse en sentido contrario al humo y al viento, evitando meterse en barrancos, zonas inundadas, de vegetación densa, y bajo ninguna circunstancia se aconseja acercarse a las áreas quemadas, debido a que pueden existir árboles inestables, brasas ocultas o una visibilidad muy reducida debida al humo.

Además, las autoridades recuerdan que no es recomendable conducir a través del humo espeso, ya que puede reducir la visibilidad y provocar accidentes automovilísticos. En el caso de que sea imprescindible conducir por una zona próxima a un incendio, se aconseja mantener las ventanillas cerradas.

En las zonas afectadas por el humo o la caída de cenizas, los servicios de emergencia recomiendan permanecer en el interior de las viviendas, manteniendo las puertas y las ventanas cerradas, así como suspender las actividades al aire libre, hasta que los incendios estén controlados y mejore la calidad del aire.

En cuanto a las personas con enfermedades respiratorias, alergias u otras patologías, las recomendaciones son extremas: en mayor medida las precauciones y utilizar mascarillas FFP2 o N95, en caso de salir al exterior.

Cómo prevenir los incendios forestales

El Ministerio del Interior recuerda que la mejor manera de combatir un incendio es evitando que llegue a producirse. Para ello, se recomienda no arrojar colillas, cerillas, basura o botellas de vidrio, ya que son materiales especialmente inflamables que pueden provocar incendios accidentales.

Por otra parte, está prohibido encender hogueras o realizar quemas agrícolas sin autorización en los periodos de mayor riesgo, como en verano.

También se recomienda utilizar únicamente las zonas habilitadas para acampar y mantener limpios los alrededores de las viviendas situadas en zonas montañosas, retirando la vegetación seca y materiales inflamables para dificultar la propagación de las llamas y facilitar el acceso de los equipos de extinción.