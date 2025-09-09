Qué es un genocidio y por qué la Unión Europa todavía no considera que Israel lo esté cometiendo en Gaza

El Consejo de ministros aprueba este martes parte de las nuevas medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Israel ante el "genocidio" del que le responsabiliza en Gaza.

Sánchez asume la palabra "genocidio" en su discurso

El presidente utilizó la palabra genocidio para hablar de lo que estaba sucediendo en Gaza, aunque no era la primera vez que lo hacía, dos veces lo llamó ya así en su comparecencia parlamentaria del nueve de julio.

Además, Pedro Sánchez afirmó en su declaración institucional desde la Moncloa que la relatora especial de las Naciones Unidas ya califica el ataque de Israel a Gaza como un genocidio.

Sánchez aseguró que los datos hablan por sí solos para justificar hablar de genocidio: "63.000 muertos, 159.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi 2.000.000 millones de personas desplazadas, la mitad de ellas son menores de edad. Esto no es defenderse, ni siquiera atacar, esto es exterminar a una pueblo que está indefenso".

En cambio, al ser preguntado por Alsina en Más de uno, el ministro Albares dijo hace más de un año que era el Tribunal Internacional de Justicia el que tenía que decir si lo que estaba sucediendo en Gaza era un genocidio.

¿Qué es un genocidio y quién lo determina?

El término genocidio es un delito reconocido a nivel internacional. Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 y se refiere a actos cometidos con la intención de destruir, de manera total o parcial, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Este delito lo juzgan los tribunales nacionales, tribunales internacionales especiales o la Corte Penal Internacional (CPI) y se recoge en el Estatuto de Roma, que fue ratificado por España.

En un documento de la Corte Penal Internacional se incluye un listado de todos los tipos de crímenes de genocidio que pueden ser juzgados según el Estatuto de Roma:

Genocidio mediante matanza de miembros del grupo.

Genocidio mediante lesión grave a la integridad física o mental.

Genocidio mediante sometimiento intencional a condiciones que destruyan físicamente al grupo, como la expulsión sistemática de sus hogares o la privación de recursos básicos como los alimentos o los suministros médicos.

Genocidio mediante la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos.

Debate dialéctico sobre la palabra genocidio

Más allá del término jurídico, lo que se ha abierto es un debate dialéctico sobre si se debe calificar o no como genocidio lo que está sucediendo en Gaza.

España no está sola en esta discusión sobre el término genocidio

"España no está sola en esta discusión sobre el término genocidio", ha afirmado la periodista Pilar Velasco en 'Más de uno', que asegura que países como Bélgica y Francia ya han apostado por calificar como genocidio lo que está sucediendo en Gaza, pero la Unión Europea todavía se abstiene de calificar la situación en Gaza como un genocidio.

La UE señala que los crímenes internacionales son competencia de los tribunales

Según la portavoz de Exteriores de la UE, Annita Hipper, "las cuestiones sobre crímenes internacionales es una competencia de los tribunales nacionales, así como de los tribunales y cortes internacionales".