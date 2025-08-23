La ofensiva israelí deja ya más de 62.000 muertos en Gaza, según las autoridades

Las autoridades de la Franja de Gaza han estimado este sábado la impactante cifra de más de 62.600 muertos desde que se inició la ofensiva israelí por los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad de Gaza, el último recuento de víctimas mortales se sitúa en 62.622 fallecidos y 157.673 heridos. En las últimas horas, han muerto 61 personas, a las que se suman 298 más desde el último balance.

Desde que el alto el fuego quedó interrumpido, han muerto 10.778 palestinos a causa de los ataques israelíes, mientras que más de 45.000 han resultado heridos en el marco de la reanudación de la ofensiva liderada por Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.

114 niños mueren por inanición

Los hospitales de Gaza también han registrado la muerte de otros dos niños por inanición. En total, según el balance de las autoridades, han fallecido por hambre 281 personas, incluidos 114 niños, de acuerdo con las estimaciones de este sábado, las primeras desde que la ONU declarase oficialmente el estado de hambruna en Gaza.

Por otra parte, el Sindicato de Periodistas Palestinos ha denunciado la muerte del periodista Jaled al Madhun en acciones militares israelíes en el norte de la Franja de Gaza. Con él, son ya 240 los profesionales de medios de comunicación que han perdido la vida en el marco de la presente ofensiva.

Los familiares de los rehenes israelíes instan a un alto el fuego

Un sábado más, familiares de los rehenes israelíes que permanecen secuestrados en la Franja de Gaza se han manifestado para protestar contra Netanyahu. Estas personas han exigido al mandatario israelí que acepte el acuerdo de alto el fuego y la liberación por fases a la que ha accedido Hamás.

Einav Zangauker, una de las voces más beligerantes contra Netanyahu, ha pedido abiertamente al primer ministro que acepte el acuerdo. "Si Netanyahu firma este acuerdo este mismo domingo, podríamos estar negociando la vuelta del resto de los rehenes a cambio del fin de la guerra", ha afirmado durante un acto en Tel Aviv. "Si comienza la conquista de la ciudad de Gaza, no habrá acuerdo", ha advertido antes de acusar a Netanyahu de "poner obstáculos (al acuerdo) y culpar a Hamás" mientras planifica la toma de la principal ciudad del enclave palestino.