Qué está prohibido subir a un avión: todo lo que debes saber antes de volar

El transporte aéreo está ligado a una normativa de seguridad en todos los países de la Unión Europea. Estas medidas tienen como objetivo común minimizar cualquier riesgo durante el vuelo. Por ello, existen algunos artículos que no pueden entrar en la cabina o deben transportarse únicamente en el equipaje facturado. En el caso del equipaje de mano, que normalmente va con los pasajeros en el asiento, está sometido a estrictas restricciones en el control de seguridad, que debe ser completado por todo el mundo antes de llegar a la puerta del avión correspondiente que vayamos a coger para embarcar.

Objetos de mano no permitidos y controles de seguridad

Según una lista establecida por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), existen una serie de objetos, tanto de mano como a la hora de facturar el equipaje, que están prohibidos. Entre los objetos de mano que no se pueden introducir en la cabina de avión se encuentran los siguientes: armas de fuego o réplicas de ellas, dispositivos que lancen proyectiles, táseres o armas eléctricas, cuchillos, navajas y objetos puntiagudos que puedan provocar lesiones, cualquier tipo de herramienta que se pueda utilizar como arma (martillos, sierras o destornilladores), objetos contundentes como porras o bates, explosivos, sustancias inflamables o materiales químicos.

En cuanto a los líquidos, las restricciones son especialmente rigurosas. Por lo general, deben transportarse en envases individuales de hasta 100 mililitros; lo ideal es llevarlos en una bolsa o neceser transparente que tenga una capacidad máxima de un litro. Sin embargo, algunos aeropuertos cuentan con escáneres de última generación, por lo que es recomendable consultar las medidas del aeropuerto al que nos dirijamos. En cuanto al calzado en el aeropuerto, se recomienda utilizar uno que sea cómodo y que nos permita movernos con facilidad, y, a su vez, que sea fácil de quitar en caso de que nos lo pidan en el control, como por ejemplo zapatillas bajas o sandalias.

Artículos que no se pueden facturar

Por otra parte, existen objetos que no pueden llevarse en el equipaje de mano, pero que tampoco pueden ir en el facturado, a pesar de que en la bodega se permita el transporte de más artículos que en la cabina. Estos objetos son los siguientes: explosivos y material pirotécnico, gases tóxicos o inflamables, combustibles, pinturas o disolventes, sustancias corrosivas, tóxicas o radiactivas. En el caso del transporte de baterías, su transporte suele depender de las medidas de cada aerolínea; sin embargo, las baterías de litio o power banks solo son permitidas en el equipaje de mano, nunca en el facturado.

Por todo lo anterior, es altamente recomendado meterse en la página oficial de la aerolínea para revisar las distintas medidas y restricciones establecidas antes de empezar a hacer la maleta, ya que cada una tiene sus propias características y límites.

Por último, en el caso de que un pasajero transporte un objeto no permitido, será detectado en el control de seguridad y deberá despedirse de él antes de poder acceder a la puerta de embarque asignada; aunque en algunos casos, si el artículo es permitido en la bodega y aún es posible su facturación, la compañía aérea puede ofrecer esta alternativa. Y en el caso de que se trate de un objeto estrictamente prohibido por la normativa de seguridad, el individuo no podrá viajar en el avión.