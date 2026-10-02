Una IA que detecta el riesgo cardiovascular y una batería térmica, entre los siete finalistas de los eAwards España 2026

Una inteligencia artificial capaz de detectar de forma temprana el riesgo cardiovascular, una incubadora líquida que recrea el entorno del útero materno y una batería térmica que almacena electricidad renovable son algunas de las soluciones que compiten este año por los eAwards España 2026.

La 25.ª edición de estos premios al emprendimiento tecnológico, organizados por NTT DATA FOUNDATION, ha seleccionado siete proyectos entre más de 500 candidaturas. Las startups finalistas proceden de Madrid, Vizcaya, Barcelona y Valencia, y desarrollan tecnologías aplicadas a ámbitos como la salud, la energía, la seguridad, la sostenibilidad o el acceso a la vivienda.

El ganador nacional se dará a conocer el próximo 5 de noviembre en el Real Casino de Madrid, durante la gala conmemorativa del 25 aniversario de la Fundación NTT DATA. Además de un premio de 10.000 euros, recibirá un programa personalizado de aceleración y representará a España en la final internacional de los eAwards, que se celebrará en Lisboa los días 25 y 26 de noviembre. En esa fase competirá con los ganadores de otros países de Europa y América Latina por 100.000 euros adicionales.

Siete soluciones para grandes retos sociales

Entre los finalistas se encuentra Aitheroscope, una startup madrileña que ha desarrollado un software médico basado en inteligencia artificial. Su tecnología analiza imágenes de la retina para detectar de forma temprana la aterosclerosis y facilitar la identificación del riesgo cardiovascular desde la atención primaria. Las enfermedades cardiovasculares causaron 113.000 muertes en España en 2025, según los datos del INE.

También desde Vizcaya llega Auziker, una solución tecnológica destinada a entrenar y proteger a perros detectores de explosivos. Su aplicación ya ha sido utilizada por cuerpos policiales de España y Francia, así como durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

La startup madrileña Brisa compite con una inteligencia artificial diseñada para acelerar la descarbonización de ciudades, infraestructuras e industrias. Su modelo propio, entrenado con más de 11.000 millones de datos, permite predecir la huella de carbono y simular distintos escenarios para facilitar la toma de decisiones.

Desde Barcelona, Fetalife Technologies ha desarrollado una incubadora líquida que recrea el entorno del útero materno para bebés prematuros extremos. El objetivo de esta tecnología es aumentar la supervivencia y reducir las secuelas asociadas a la prematuridad extrema, una situación que afecta cada año a más de 1.000 bebés en España, según la Sociedad Española de Neonatología.

Match Owner, con sede en Valencia, presenta una plataforma digital que conecta directamente a propietarios, compradores e inquilinos. Su finalidad es reducir los intermediarios, los costes y los tiempos en los procesos inmobiliarios, en un contexto en el que comprar una vivienda exige actualmente 7,7 veces los ingresos anuales de un hogar, según la OCU.

La startup madrileña Ostofix ha creado un dispositivo médico que ofrece una alternativa a las bolsas de ostomía. El sistema permite al paciente controlar la evacuación de los desechos de forma sencilla y busca mejorar su autonomía, comodidad, dignidad y calidad de vida. En España viven más de 210.000 personas con una ostomía, según la Federación de Asociaciones de Personas con Ostomía de España.

Completa la lista Thermophoton, también de Madrid, con una batería térmica capaz de almacenar electricidad renovable en forma de calor a más de 1.200 grados centígrados. Esta tecnología permite conservar grandes cantidades de energía durante largos periodos y suministrarla bajo demanda en forma de calor o electricidad. Según APPA Renovables, España desperdició en 2025 un 20% de su electricidad renovable por falta de capacidad de almacenamiento.

Un proceso de selección con más de 100 voluntarios

Los eAwards destacan por la permanencia de sus proyectos ganadores. El 94% de los vencedores de los últimos 18 años continúa activo y el 58% ha conseguido más de dos millones de euros en financiación.

La selección de los finalistas se lleva a cabo mediante un proceso en el que participan más de 100 voluntarios de NTT DATA y una veintena de expertos externos. Todos ellos valoran aspectos como la innovación, el impacto social y la madurez tecnológica de las candidaturas.

Los eAwards se celebran actualmente en nueve países de Europa y América Latina y forman parte de la actividad de NTT DATA FOUNDATION, que cumple 25 años impulsando el emprendimiento y las competencias digitales y poniendo la tecnología al servicio de la sociedad.