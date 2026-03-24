Por qué se contagian los bostezos: "Es un mecanismo de supervivencia"

En La rosa de los vientos hablamos sobre por qué se contagian los bostezo y cuál es la respuesta científica a este mecanismo que ocurre en animales y en humanos.

Una señal de alerta

El neurocientífico de la Universidad de Málaga, Jorge Romero, ha explicado que el bostezo se trata de una señal de supervivencia que indica al grupo que estás atravesando un momento de "alerta baja", ya sea por somnolencia o por hambre.

"El bostezo es una señal que le está diciendo al resto de integrantes de tu manada, entre comillas, que presten atención a tu entorno y a una posibilidad depredadora", ha señalado el neurocientífico.

Por qué se contagia el bostezo

"Aunque nos tapemos la boca al bostezar, el bostezo se contagia de la misma forma, para transmitir ese mensaje al resto de integrantes de tu grupo. El de que estoy atravesando por un momento de debilidad atencional, ya sea por hambre, por estrés o, no sé, por somnolencia, por aburrimiento. La evolución permitió que ese bostezo se contagiara para transmitir ese mensaje al resto de integrantes de tu grupo", ha explicado.

Además, el neurocientífico ha asegurado que, básicamente, el bostezo es un mecanismo de supervivencia y sirve para que esa vigilancia se sincronice y que se mejore la preparación colectiva contra una posible amenaza externa.

El poder del contagio

En cuanto al poder que tiene el contagio, el experto ha señalado que llega incluso a transmitirse entre especies. "También se contagia el bostezo entre peces", ha destacado.

Las personas más empáticas bostezan más

Sobre cuál es la explicación neurocientífica del contagio, el experto ha explicado que el contagio del bostezo se permite gracias a que en nuestro cerebro tenemos una célula muy concreta, que son las neuronas espejo, que están relacionadas con la empatía. "Los estudios han demostrado que las personas más empáticas bostezan más", ha dicho.