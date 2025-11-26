Qué coches no podrán circular en Madrid a partir de 2026: lista completa por etiquetas

El protocolo anticontaminación sigue avanzando en Madrid y las restricciones de circulación se endurecerán significativamente en los próximos años. Si vives en la capital o sueles moverte por ella, es crucial que sepas cómo te afectarán estas medidas. A partir del 1 de enero de 2026, se prohibirá el acceso y la circulación en la zona de bajas emisiones de la M-30 (toda la almendra central y la propia M-30) a un nuevo grupo de vehículos.

Esta medida no afecta a todos los coches por igual. La clave para saber si tu coche será uno de los excluidos reside en la etiqueta medioambiental de la DGT. Aquí te detallamos la lista completa.

Los coches que se quedarán fuera en 2026

La gran novedad y la categoría más afectada en esta nueva fase será la de los vehículos con etiqueta A (sin etiqueta) y es que el 31 de diciembre a medianoche acaba la moratoria por la que podían seguir circulando por el centro de Madrid sin recibir más que un aviso.

Así, a partir del 1 de enero a las 00:00 horas, los vehículos sin etiqueta (coches de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006) dejarán de poder circular por la ciudad de Madrid.

Se contemplan tres excepciones a esta norma y podrán seguir circulando:

Los vehículos especialmente adaptados para ser conducidos por o trasladar personas con movilidad reducida, que deben registratse en el sistema ‘Madrid Zona de Bajas Emisiones’ y deben ir debidamente señalizados como TEPMR.

¿Qué pasa con el resto de vehículos?

Los vehículos con etiqueta B (coches de gasolina matriculados desde enero de 2001 hasta diciembre de 2005 y diésel de enero de 2006 a diciembre de 2013) podrán seguir circulando por la mayoría de la ciudad, pero sufren restricciones en las zonas más protegidas: distrito Centro y Plaza Elíptica.

Los vehículos con etiqueta C (coches de gasolina matriculados desde 2006 y a los diésel desde 2014) pueden seguir circulando con restricciones también en las zonas de especial protección.

Y por último, los vehículos con etiqueta ECO y CERO. Los vehículos con etiqueta ECO (híbridos enchufables con autonomía menor a 40km, híbridos no enchufables, GLP, GNC) y CERO (eléctricos puros o híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía eléctrica) siguen teniendo vía libre sin restricciones y gozan además de descuento en los aparcamientos públicos.

¿Qué opciones tienes si tu coche no tiene etiqueta?

Si tu vehículo es de los más contaminantes, a partir de 2026 no podrás usarlo para entrar o circular dentro del perímetro marcado por la M-30. Tus alternativas pasan por: