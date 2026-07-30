Pueden retirarle a Messi el Premio Princesa de Asturias: así lo ganó y esto dice el reglamento sobre una posible revocación

La campaña de recogida de firmas que pide retirar a Lionel Messi el Premio Princesa de Asturias de los Deportes ha vuelto a poner el foco sobre un reconocimiento que, en su momento, fue celebrado por su dimensión deportiva y solidaria. Sin embargo, la polémica generada en torno al futbolista argentino ha llevado a muchos aficionados a plantearse una pregunta: ¿puede revocarse un Premio Princesa de Asturias una vez concedido?

La respuesta no es tan sencilla como parece. Aunque la iniciativa suma miles de apoyos en internet, el reglamento de estos prestigiosos galardones no contempla un procedimiento específico para retirar un premio ya otorgado, lo que hace que un escenario así resulte extraordinariamente improbable.

Por qué recibió Messi el Premio Princesa de Asturias

Lionel Messi fue distinguido en 2020 con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes junto a la iniciativa "Together at Home", impulsada por el FC Barcelona durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19.

El jurado destacó entonces la labor solidaria desarrollada por el club azulgrana y sus jugadores para apoyar a colectivos vulnerables durante la emergencia sanitaria, así como la trayectoria deportiva y la capacidad de inspiración de Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Aquel reconocimiento llegó después de que el argentino hubiera conquistado numerosos títulos con el Barcelona y acumulara seis Balones de Oro, una cifra que posteriormente ampliaría hasta convertirse en el futbolista más laureado de la historia de este galardón con ocho.

Por qué hay quienes piden que se le retire

La petición surge a raíz de la controversia generada por la actuación de Messi durante un reciente partido, un episodio que ha provocado una fuerte reacción entre parte de la afición y ha desembocado en una campaña para que deje de ostentar el Premio Princesa de Asturias.

Los impulsores de la recogida de firmas consideran que determinados comportamientos del futbolista son incompatibles con los valores de ejemplaridad, respeto y juego limpio que, a su juicio, representan estos premios.

Sin embargo, la campaña tiene un carácter ciudadano y no implica la apertura automática de ningún procedimiento por parte de la Fundación Princesa de Asturias.

La Fundación podría realmente retirarle el galardón

La normativa de los Premios Princesa de Asturias regula el proceso de presentación de candidaturas, la composición de los jurados y la concesión de los galardones, pero no establece un mecanismo específico para revocar un premio una vez ha sido otorgado.

En la práctica, nunca se ha producido la retirada de un Premio Princesa de Asturias desde la creación de estos reconocimientos en 1981.

Eso significa que, aunque una petición ciudadana consiga miles o incluso cientos de miles de apoyos, la decisión dependería exclusivamente de la Fundación Princesa de Asturias, que hasta la fecha no ha contemplado públicamente la posibilidad de retirar un galardón ya concedido.

Un precedente que nunca ha existido

Los Premios Princesa de Asturias cuentan con un importante prestigio internacional y distinguen cada año a personas e instituciones por su contribución en ámbitos como la ciencia, la cultura, la investigación, la cooperación internacional o el deporte.

A lo largo de más de cuatro décadas de historia, algunas de las personalidades premiadas han protagonizado posteriormente controversias públicas. Sin embargo, ninguno de esos casos ha terminado con la revocación del reconocimiento.

Por ello, aunque la campaña contra Messi siga creciendo y genere un intenso debate en redes sociales, la posibilidad de que el argentino pierda el Premio Princesa de Asturias continúa siendo, a día de hoy, una hipótesis sin precedentes y sin un procedimiento reglamentario definido que permita llevarla a cabo.