Un psiquiatra señala el posible móvil tras el asesinato de Francisca Cadenas: "Un deseo sexual..."

Se ha tardado casi 10 años en saber qué pasó con Francisca Cadenas, la mujer que desapareció en mayo de 2017 en Hornachos (Badajoz). El hallazgo de sus restos por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la casa de sus vecinos ha confirmado la peor de las pesadillas para su familia.

Sobre este caso se ha pronunciado en Espejo Público el médico forense José Carlos Fuertes, quien ha confirmado que "nos movemos entre el sadismo y la impulsividad". Así se ha referido a los hechos causados por los dos hermanos detenidos y enviados a prisión provisional y sin fianza por el asesinato de Francisca Cadenas. "Los rasgos de personalidad explican esa violencia y ensañamiento que debió haber por lo que dice el auto judicial. Estamos ante dos psicópatas de tomo y lomo".

Estamos ante dos psicópatas de tomo y lomo

Uno de los datos más preocupantes que ha comentado el especialista ha sido la "obsesión sexual que ha permanecido imperturbable con el paso del tiempo, incluso después del asesinato". Según ha indicado, los dos hermanos que acabaron con la vida de la mujer, han continuado "hablando entre ellos sobre el caso", incluso de "partes íntimas de la víctima". La conclusión es clara: "Estamos ante dos mentes desequilibradas" que, según advierte el doctor, existen pocas probabilidades de "una recuperación".

Posibles incongruencias e interrogantes

Fuertes ha denunciado en el citado programa la existencia de "muchas interrogantes desde el punto de vista criminalístico" en el caso de Francisca. Para el facultativo es extraño que la actuación se desarrolle "en los últimos tiempos de manera muy precipitada" cuando se ha estado "años sin saber nada de la situación".

En este punto se plantea las siguientes cuestiones: "¿No hubo un registro inicial? ¿No hubo por parte de las fuerzas que intervinieron en la instrucción ninguna sospecha? Me sorprende que se destape todo en cuestión de una semana".

El móvil del crimen

Respecto al móvil que incitó al crimen, Fuertes habla de "un deseo de mantener un contacto sexual con la víctima". Un contacto que fue "frustrado y con una violencia extrema". Prueba de ello son los restos cadavéricos que se han encontrado maniatados y con signos de amordazamiento. "Estamos ante un cuadro de obsesión sexual, violanción y agresión que no se pudo consumar y si lo hizo, fue de una forma brutal".