BLOCUS

Prisión provisional sin fianza para el supuesto "fundador e impulsor" de Blocus España

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en los últimos días a cinco personas relacionadas con las convocatorias para provocar disturbios, saqueos y pillaje este sábado en València.

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ondacero.es | Agencias

Madrid |

El supuesto "fundador e impulsor" de Blocus España
El supuesto "fundador e impulsor" de Blocus España | Europa Press

Un juzgado de Torrent (Valencia) ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el considerado como "fundador e impulsor" de Blocus España, que fue detenido este viernes en la localidad valenciana de Picanya.

Esa prisión preventiva tiene el carácter de comunicada, excepto en lo que concierne al acceso a los ordenadores o cualquier otro tipo de dispositivo en el centro penitenciario que le permita acceder a redes sociales de cualquier clase, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El detenido está investigado en una causa abierta por delitos de organización criminal destinada a la incitación para cometer desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños, sin perjuicio de ulterior calificación.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en los últimos días a cinco personas relacionadas con las convocatorias para provocar disturbios, saqueos y pillaje este sábado en València, entre ellos este joven, considerado como "fundador e impulsor" de Blocus España, y otros jóvenes que enseñaban cómo confeccionar cócteles molotov.

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