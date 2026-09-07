La Princesa Leonor arranca su etapa universitaria en la Carlos III: "Llego con muchas ganas"

La Princesa de Asturias se ha estrenado como universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), concretamente en el campus de Getafe, para cursar el grado de Ciencias Políticas. Su llegada a las instalaciones ha marcado el inicio de una etapa de cuatro años que servirá para completar su preparación como Jefa de Estado.

A su llegada al campus a primera hora de la mañana, la primogénita de los Reyes de España se ha unido a los cerca de 3.000 jóvenes que comenzaban hoy las clases. Con vaqueros, camisa blanca y deportivas, la princesa ha recorrido el acceso ante la mirada de compañeros y medios de comunicación, que no han dudado en capturar esta nueva etapa de la futura monarca.

Bienvenida y orgullo para la universidad pública

Leonor ha sido recibida formalmente por el rector de la UC3M, la vicerrectora y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Tras saludar a los periodistas, ha afirmado las "ganas" de este nuevo capítulo en su vida formativa que llega tras sus tres años de instrucción militar.