La Casa Real muestra en vídeo el recorrido de la princesa Leonor por su formación militar estos tres años: "Valor y disciplina"

Maniobras, entrenamientos, tiro, expediciones en el mar y mucho más. La princesa Leonor ha concluido su formación militar de tres años que le ha permitido conocer y adquirir los conocimientos de los tres ejércitos: Aire, Armada y Tierra.

Ahora, la Casa Real ha publicado un vídeo con imágenes inéditas de todo este tiempo en el que se puede ver a la princesa Leonor realizando diferentes ejercicios. "Leonor ha hecho suyos, desde la máxima responsabilidad, los valores que definen a las Fuerzas Armadas: honor, valor, disciplina y lealtad".

En las imágenes puede verse a la princesa de Asturias realizando maniobras junto a sus compañeros, llevando a cabo diversas tareas en el Juan Sebastián Elcano, pilotando un Pilatus PC-21 y haciendo esgrima, entre otros.

Toma de despachos

Aunque ha finalizado ya su etapa de formación militar, no será hasta dentro de un año cuando la princesa de Asturias reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, ya que será durante el curso académico 2026-2027 cuando su promoción haga el último de los cinco cursos incluidos en sus planes de estudios.

En Zaragoza, apunta Europa Press, la princesa de Asturias recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso y, a partir de la jura de bandera, se integró junto a los alumnos de segundo curso. Su instrucción continuó en Ferrol, con los alumnos de tercer curso de la Escuela Naval, con los que realizó el crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Concluyó el curso en San Javier hace una semana, donde aprendió a pilotar un Pilatus PC-21, y ha recibido la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.

Ahora, la primogénita de los Reyes se prepara para su etapa universitaria, que comenzará en septiembre. Estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, un grado que dura cuatro años, y lo compaginará con su agenda institucional.