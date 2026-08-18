La Primitiva deja un nuevo millonario: un acertante gana más de 1,1 millones en Salamanca

La suerte ha sonreído a Salamanca en el sorteo de La Primitiva celebrado este lunes 17 de agosto. Un único acertante ha conseguido hacerse con un premio de 1.151.151,39 euros al acertar la categoría especial, que requiere seis aciertos y el reintegro.

El boleto agraciado fue validado en el despacho receptor número 64.865, situado en la avenida de los Comuneros, 39-45, en Salamanca. El ganador, por tanto, se lleva en solitario el premio correspondiente a la primera categoría y el acumulado de categoría especial.

El boleto, premiado con 1.151.151,39 euros, fue validado en un despacho receptor de la avenida de los Comuneros.

Los números premiados de La Primitiva

La combinación ganadora del sorteo de este lunes estuvo formada por los números: 4 - 46 - 2 - 28 - 48 - 19.

El número complementario fue el 18, mientras que el reintegro correspondió al 0. El número del Joker fue el 7.076.326.

La recaudación total del sorteo ascendió a 5.449.192 euros.

Dos acertantes de segunda categoría

Además del millonario premio de Salamanca, el sorteo dejó dos boletos acertantes de segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario.

Uno de ellos fue validado en la Administración número 36 de Badalona (Barcelona), situada en la calle del Mar, 124, mientras que el otro se selló en el despacho receptor número 29.130 de Melide (A Coruña), en la calle Arzúa, 5.

De esta manera, Salamanca se convierte en protagonista del sorteo de La Primitiva con el premio más importante de la jornada, superior al millón de euros para un único acertante.

El ganador de Salamanca no solo acertó los seis números de la combinación ganadora, sino que también obtuvo el reintegro. Esta circunstancia le permitió acceder a la categoría especial y sumar el premio acumulado de primera categoría, hasta alcanzar los 1.151.151,39 euros.

A la pregunta de "cuánto dinero se queda Hacienda del premio", Hacienda se queda con el 20% del premio tras restarle los primeros 40.000 euros que están exentos. Por tanto, el afortunado verá cómo Hacienda se lleva 222.230,28 euros y el ganador finalmente cobrará 928.921,11 euros.

Salamanca reparte suerte

Cabe recordar que hace apenas unos meses, concretamente el 17 de marzo, Salamanca repartió los más de 126 millones de euros acumulados en aquel momento en un único acertante, convirtiéndose en el mayor premio del juego de La Primitiva. Rompió el récord conseguido en 2015, cuando otro acertante logró llevarse más de 101 millones de euros en Barcelona.

La suerte, como anoche, fue a parar a la provincia de Salamanca, concretamente a la calle Francisco Montejo, 11, junto al Centro de Salud de Tejares.