"Un premio con un puestazo": los comentarios envenenados de Pablo Iglesias o Ione Belarra a la candidatura de Yolanda Díaz a la OIT

El Gobierno ha propuesto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), noticia que ha publicado este jueves la Moncloa en su página oficial y a la que el presidente del Gobierno ha hecho alusión con un mensaje a través de su cuenta oficial de X.

El anuncio llega después de unas semanas en las cuales la vicepresidenta ha visitado países como Estados Unidos, Senegal o China y ha tenido reuniones con diferentes responsables de los 187 países que forman el organismo.

Altas personalidades de Podemos se pronuncian ante la noticia

Ante esta propuesta se han pronunciado varias personalidades públicas dejando claras sus opiniones personales. Una de ellas ha sido el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha reaccionado a la noticia en la tertulia de las mañanas de Radio Nacional Española (RNE), programa en el que el expolítico es colaborador habitual, asegurando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha premiado a Díaz por los "servicios prestados" mediante su posición política y asegura que se va a convertir en la "afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia", con un salario superior al que cobra un ministro o un exvicepresidente.

Por otro lado, la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado contra la vicepresidenta del Gobierno en los pasillos del Congreso indicando que la trayectoria laboral pone a cada uno en "su lugar" y añadiendo una crítica formal: "A nosotras nadie nos premió con un puestazo", aludiendo a los privilegios que tiene Yolanda Díaz.