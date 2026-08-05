El portavoz del Gobierno de Ceuta asegura que es "impensable" que haya otra llegada masiva de inmigrantes y exige al Estado una "respuesta contundente"

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha asegurado en La Brújula que es "impensable" que una nueva llegada masiva de inmigrantes ilegales vuelva a ocurrir y ha exigido al Gobierno que garantice la "unidad" de todo el territorio español. Según varias informaciones, influencers marroquíes estarían planeando una nueva entrada a la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto.

Ramírez ha confesado que la sensación de la población es de "incertidumbre y miedo" y ha asegurado que tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la Delegación del Gobierno tienen "constancia" de esto y que están trabajando para establecer "las medidas necesarias" para evitar que esto vuelva a ocurrir.

Preguntado por cómo está la situación en la ciudad autónoma casi una semana después de los hechos, el portavoz ha sido tajante: "Sigue siendo muy complicada; no está controlada ni superada". Ramírez ha comparado lo que se vivió en Ceuta como si en la Península hubieran entrado 50 millones de personas "sin dónde comer, dónde dormir ni dónde cubrir sus necesidades".

La capacidad de acogia de menores se ha sobrepasado

En este sentido, ha explicado que todavía hay "miles de personas" que no han regresado, por lo que hay un "riesgo" para el orden público y la seguridad. Más concretamente, la cifra de menores en la ciudad es de alrededor de 1.100 y ahora el trabajo se centra en saber su edad, para saber cómo proceder.

Debido a esta elevada cifra, la ciudad está "desbordada", más teniendo en cuenta que a principio de mes la situación era "límite". Según el Real Decreto Ley de Reparto de Menores, a Ceuta le corresponden 89, una cifra que se supera de manera "creciente", ha detallado el portavoz en Onda Cero. Por eso, aunque se han habilitado "recursos de emergencia", la situación es "totalmente insostenible".

Así las cosas, ha pedido una "llamada de socorro" al Estado y que dé una respuesta "contundente e inmediata" porque esto "no es una crisis migratoria más", sino que ha sido una "violación de la integridad del territorio español" y hay que actuar conforme a ello. Ramírez ha aprovechado para cargar contra el Gobierno, porque no están "satisfechos" con su actitud.

Insiste en que hubo numerosos avisos al Gobierno Central antes de que ocurriera todo

Ha puesto el foco en que se avisó tanto a Presidencia del Gobierno a principios de semana, como después al portavoz del Consejo de Gobierno. "Nadie podía prever una avalancha como la que hubo, pero hubo numerosos avisos", ha lamentado. Preguntado por la decisión de la Audiencia Nacional de practicar diligencias para saber qué pasó y si hay responsables, Ramírez ha señalado que es "importante" que se resuelva el motivo.

Sobre las declaraciones de Pedro Sánchez, que dijo que Marruecos es un socio "fiable", el portavoz del Gobierno se ha mostrado contrario a esta opinión porque "ha puesto en jaque la integrdidad del territorio español". Además, ha criticado la contradicción del propio Sánchez, porque no entiende que, si ha habido una violación del territorio, por qué dice que es un socio fiable. "Son incompatibles ambas versiones".

Marruecos no es un socio fiable

Para Ramírez, lo que más indigna al Gobierno ceutí es la sensación de que el Gobierno quiere pasar página cuanto antes, a pesar de que todavía los ciudadanos tienen "bastante miedo". Por ello, ha pedido mandar más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad, así como una ·respuesta contundente" para "poder volver a la normalidad".