Pablo Pombo alerta de que la crisis de Ceuta puede repetirse: "Si no hay nada que cambiar, puede volver a pasar"

El periodista Pablo Pombo considera que la crisis migratoria vivida en Ceuta la semana pasada podría volver a repetirse si se toman como ciertas las explicaciones que ha dado el Gobierno y no introduce cambios en su estrategia.

Durante su intervención en la tertulia de Por Fin de Onda Cero, Pombo ha asegurado que la situación sigue abierta y critica que el Ejecutivo haya atribuido la responsabilidad de la entrada masiva de migrantes únicamente a las mafias, sin señalar el papel de Marruecos.

"Si no hay nada que cambiar, puede volver a pasar", asegura el analista al cuestionar el mensaje trasladado por el Gobierno tras la crisis fronteriza.

"No se están asumiendo responsabilidades políticas"

Pombo cree que uno de los principales problemas es que el Ejecutivo no haya reconocido errores en la gestión de una crisis que permitió la entrada de miles de personas en territorio español.

"No es que se diga: 'Oiga, cosas que pasan'. Prueben ustedes, si tienen una multa de tráfico, a decirle al policía 'cosas que pasan'. Si son cosas que pasan, no hay nada que cambiar. Ergo, pueden volver a pasar", ha afirmado en referencia a la rueda de prensa de Grande-Marlaska.

En este sentido, Pombo se pregunta por qué, en su opinión, "Moncloa no tiene autonomía política para referirse a Marruecos", al considerar que el país vecino tuvo un papel determinante en la crisis fronteriza.

Advierte de nuevos llamamientos en redes sociales

Durante su intervención también ha señalado las informaciones publicadas sobre supuestos llamamientos en redes sociales para organizar un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta el próximo 15 de agosto.

Aunque reconoce que ese escenario puede llegar a producirse o no, insiste en que las administraciones deben prepararse ante esa posibilidad. "Lo importante es que tenemos la obligación de estar preparados por si pasa", señala.

"Cuando uno dice que no tiene nada que cambiar y sitúa la responsabilidad fuera de quien ha generado la mayor violación del territorio nacional desde la Marcha Verde, estamos en una situación verdaderamente delicada", concluye.