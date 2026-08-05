El Rey se reunirá este jueves con el presidente de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes

El Rey Felipe VI recibirá este jueves al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Marivent, en Palma, para analizar la crisis migratoria que ha sufrido la ciudad autónoma con la entrada de más de 70.000 migrantes la pasada semana.

Se trata de una audiencia excepcional en la que Felipe VI mostrará todo el respaldo de la Corona a la Ciudad Autónoma después de una semana convulsa. Según ha informado la Casa Real, la reunión se desarrollará a las seis de la tarde, pocas horas antes de que el jefe del Estado inicie su viaje a Colombia para la toma de posesión del nuevo presidente.

La implicación del rey en la crisis migratoria

Ante la magnitud de lo ocurrido, el rey ha seguido muy de cerca todas las noticias sobre la crisis migratoria. Y es que el propio Felipe VI ha manifestado su "gran preocupación e indignación" por los graves acontecimientos ocurridos en Ceuta. Asimismo, el rey ha señalado que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

Durante los últimos días, su majestad ha seguido con preocupación la situación vivida en Ceuta y ha mantenido conversaciones telefónicas con su presidente. Además, el rey subrayó la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España".

Por su parte, Felipe VI también ha mantenido contacto con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, transmitiendo en todo momento palabras de ánimo y firmeza.

La UE aborda la crisis migratoria

Varios días después de la entrada a nado de miles de personas, los ministros del Interior de los países de la UE se han reunido por videoconferencia para debatir sobre la crisis migratoria en Ceuta. Lo hicieron este pasado martes tras la petición de España de realizar una "respuesta común".

Asimismo, el presidente del Gobierno aprovechó para criticar a los gobiernos que atacaron a España y reclamó su exclusión temporal del espacio Schengen. En cambio, los 22 países restantes atacaron la política de regularización de migrantes del Gobierno español.