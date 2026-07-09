La Policía busca a una bebé sustraída del Hospital de Gandía y apunta a su padre como principal sospechoso

La Policía Nacional mantiene un amplio dispositivo para localizar a la bebé recién nacida, desaparecida en la mañana de este jueves 9 de junio del Hospital Francesc de Borja en Gandía.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 7.30 horas, cuando los padres del menor, de nacionalidad española y argelina han ido a visitarle al centro hospitalario donde la pequeña de siete días estaba ingresada tras haber dado positivo en cocaína.

La madre de la pequeña ha sido quien ha dado el aviso inicial por su desaparición y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) han comenzado la búsqueda tanto de la bebé como de su progenitor que tampoco se encontraba en el hospital en ese momento.

Los progenitores señalados como presuntos sospechosos

La investigación se encuentra aún en una fase inicial, y, por el momento, los agentes centran sus pesquisas en el padre de la pequeña como principal sospechoso de habérsela llevado del centro sanitario sin tener autorización.

Por otra parte, la madre de la recién nacida ha sido detenida por presunta implicación en los hechos y los investigadores están tratando de establecer el grado de implicación de cada uno de los progenitores en la desaparición de la pequeña.

De momento, los agentes centran sus esfuerzos en tratar de encontrar a la bebé lo antes posible y en condiciones saludables óptimas.

La custodia de la pequeña

Fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, la Generalitat y la Dirección Territorial de Alicante, de donde son los padres tiene asumida desde este mismo jueves la tutela de la pequeña, debido al desamparo de los progenitores de la misma. La Dirección Territorial ya ha denunciado los hechos.