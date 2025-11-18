La 'pillada' al presidente del Senado quejándose del ruido antes del pleno: "Les importa tres pollas en vinagre"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, se ha lamentado este martes, instantes antes de comenzar el pleno, de que los senadores no guardaran silencio, y en una queja captada por un micrófono abierto se le oye decir: "Les importa tres pollas en vinagre".

Entre el murmullo habitual de los parlamentarios mientras toman asiento en sus escaños, Rollán ha dicho al micrófono: "Señorías, ruego vayan tomando asiento porque vamos a comenzar la sesión plenaria".

Al notar que el ruido ambiente proseguía, se ha girado hacia el vicepresidente primero de la Mesa, Javier Maroto, también senador del PP, y le ha comentado: "Les importa tres pollas en vinagre".

Unos segundos después ha retomado la palabra para decir: "Señorías, buenas tardes, se abre la sesión".

Esto ha sido por la tarde, porque por la mañana el presidente del Senado ha participado en el recibimiento al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Congreso de los Diputados. En la reunión, en la que también ha participado Francina Armengol y ha durado aproximadamente una media hora, han entregado al líder ucraniano un león de bronce.