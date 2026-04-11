Pilar Eyre, sobre el premio que ha recibido el rey Juan Carlos por su libro: "Es menos de lo que parece"

El rey Juan Carlos I ha recibido un premio por su libro memorias 'Reconciliación' en la Asamblea Nacional de Francia. Sin embargo, no se lo ha concedido la Asamblea, ni el Gobierno francés. "No tiene nada que ver con ellos", ha asegurado en Julia en la onda la periodista experta en la Casa Real, Pilar Eyre.

"Nos han vendido que la Asamblea francesa le ha concedido el premio como reconocimiento a su valor en la memoria política, pero en realidad es menos de lo que parece", ha comentado, al tiempo que ha explicado que en realidad el premio se lo ha concedido una entidad privada.

Esta entidad privada ha reservado una sala de la Asamblea, "igual que en España el Senado o el Congreso alquilan salas" y le han entregado el galardón allí. El rey emérito ha recibido este galardón de manos de la asociación Lire La Societé por "su valor en la memoria política".

Ha reconocido sus errores y sus logros

Es la primera vez que el rey emérito da un discurso público desde febrero de 2023, cuando homenajeó la entrada del escritor Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa. Acompañado por sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, don Juan Carlos ha repasado su vida, con especial incidencia en el papel que tuvo en el golpe de Estado del 23F.

Asimismo, ha puesto en valor los logros y errores que ha reconocido haber cometido, así como la reconciliación que se produjo en España. "He querido mostrar en mis memorias mi orgullo de ver cómo España se ha transformado de manera radical y positiva en todos los niveles en el curso de mi reinado", ha dicho.

En su discurso el monarca ha asegurado además no verse "abrumado" por el presente aunque reconoció que "a veces" le entristece."Ahora, cuando miro hacia atrás, el presente no me abruma, aunque a veces puede entristecerme. Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá juicios divergentes sobre todo. Pero siempre he tenido claro que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española eran los objetivos por los que quería obrar", ha afirmado.

Vino a España el Domingo de Resurrección, a las corridas de toros de Sevilla

Juan Carlos reapareció en España hace una semana, el Domingo de Resurrección. Acudió a Sevilla para asistir a las corridas de toros de la Real Maestranza, en concreto a la reaparición del torero Morante de la Puebla, y en contraposición a los reyes Felipe VI y Letizia, que acudieron de imprevisto y sin avisar, a una procesión en Carabanchel.

Pilar Eyre, además, ha recordado que el rey emérito "no viene a España porque no quiere ser residente fiscal", que es la "unica condición" que le ha puesto su hijo Felipe. "Si viniera aquí, sus hijas tendrían que tributar por las herencias. Desde el primer día que se fue un amigo suyo de toda la vida me dijo que no va a volver", ha sentenciado la periodista.