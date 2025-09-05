La periodista que comió con Mazón el día de la DANA: "Mi salud mental se ha visto gravemente dañada"

La periodista Maribel Vilaplana ha roto su silencio y ha denunciado en una carta abierta el profundo impacto personal y psicológico que le ha supuesto aquella famosa comida con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro el mismo día en que la DANA golpeó con dureza la Comunitat Valenciana.

“Estoy en tratamiento psicológico con un diagnóstico de estrés postraumático. Es una terapia larga y compleja, que afronto con esperanza, pero la realidad es que mi salud mental se ha visto gravemente dañada”, afirma Vilaplana, quien asegura haber vivido meses de “presión insoportable” marcados por insultos, burlas y un “escrutinio injusto” en redes sociales.

La periodista sostiene que su silencio inicial sobre aquel encuentro, motivado por el deseo de no alimentar el “circo mediático”, fue un error que alimentó la especulación y desembocó en un “acoso brutal”. “Me he convertido en una diana utilizada políticamente y alimentada con insinuaciones machistas”, lamenta.

Vilaplana pide respeto hacia su persona, su familia y, sobre todo, hacia las víctimas de la tragedia. “Lo único que pido ahora es respeto. Respeto para las víctimas, porque a ellas es a quienes les debemos sensatez”, subraya, al tiempo que reclama, que el foco se sitúe en las responsabilidades de quienes aquel día tenían capacidad de decisión.

En su carta, Vilaplana describe que los días posteriores a que se conociera su identidad fueron “una auténtica pesadilla” que la llevó incluso a ser hospitalizada por un cuadro de shock emocional. “Mi cabeza estalló cuando se hizo público mi nombre, entré en un estado que me llevó a un ingreso hospitalario”, confiesa.

La periodista, que asegura sentirse injustamente vinculada a “un capítulo tan doloroso cuando no tenía absolutamente nada que ver”, denuncia que su caso ha sido instrumentalizado políticamente y utilizado como arma arrojadiza. “Si en lugar de una mujer hubiera sido un hombre el que se reunió con el presidente, ¿se habría dicho lo mismo, con el mismo tono y el mismo juicio?”, cuestiona en su escrito.