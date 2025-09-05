Maribel Vilaplana admite un fallo el día que comió con Mazón: "Ese fue mi error y desembocó un acoso brutal"

La periodista Maribel Vilaplana ha publicado una carta abierta en la que reconoce que cometió un error al no explicar desde el primer momento su encuentro con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro el día en que la DANA golpeó con fuerza la Comunitat Valenciana. “Ese fue mi error y, aunque bienintencionado, desembocó en un acoso brutal”, asegura.

Vilaplana relata que salió de la reunión con Mazón sin ser plenamente consciente de la magnitud de la catástrofe que se estaba produciendo en otras localidades y que, al comprender la gravedad, contactó con el president para trasladarle su angustia y pedirle que su nombre no trascendiera. “Me parecía profundamente injusto quedar vinculada a un capítulo tan doloroso cuando no había tenido absolutamente nada que ver. Ese fue mi error, porque el silencio alimentó la especulación”, explica.

La periodista afirma que los días posteriores se convirtieron en “una auténtica pesadilla”, con un aluvión de críticas, insultos y burlas en redes sociales que llegaron a provocar su ingreso hospitalario. Reconoce que desde entonces se encuentra en tratamiento psicológico con diagnóstico de estrés postraumático.

En su carta, Vilaplana denuncia haber sido “convertida en una diana” utilizada políticamente y alimentada por “insinuaciones machistas”. “No puedo seguir soportando que este relato eclipse lo verdaderamente importante, que es esclarecer qué pasó aquel día y asumir las responsabilidades que correspondan”, afirma.

La periodista insiste en que lo único que pide ahora es respeto: “Respeto hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mi vida privada, pero sobre todo respeto para las víctimas, porque a ellas es a quienes les debemos sensatez”.