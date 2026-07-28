¿Es peligroso usar auriculares Bluetooth? Un experto lo aclara: "La ciencia lo ha medido, literalmente"

Desde que aparecieron los auriculares Bluetooth, la población ha estado dividida entre quienes consideran que han supuesto un gran avance por la comodidad que ofrecen y quienes prefieren seguir utilizando auriculares con cable. Estos últimos, pese a la incomodidad de llevar el dispositivo conectado al móvil, creen que los auriculares inalámbricos pueden ser perjudiciales para la salud debido a las ondas que emiten. Pero ¿qué sucede en realidad? ¿Son malos para la salud o se trata de un simple mito?

El doctor Patricio Ochoa ha explicado a través de sus redes sociales cómo funciona la tecnología Bluetooth y ha desmontado la creencia de que "usar audífonos de Bluetooth es básicamente como ponerte un microondas en la cabeza porque el campo electromagnético que crea afecta directamente a tu cerebro".

Explicación científica

El doctor Ochoa ha explicado que tanto el Bluetooth como el microondas utilizan ondas electromagnéticas similares y que ambos operan alrededor de los 2,4 GHz. Es decir, la onda oscila 2.400 millones de veces por segundo. Sin embargo, ha señalado que muchas personas confunden este dato, ya que compartir la misma frecuencia no implica que tengan el mismo efecto sobre el organismo.

Según el experto, desde el punto de vista de la física, la frecuencia solo indica la rapidez con la que oscila una onda, pero no la cantidad de energía que transporta. Un microondas utiliza entre 700 y 1.200 vatios de potencia y está diseñado para "transferir mucha energía, excitar moléculas de agua y generar calor. Por eso cocina comida".

En cambio, unos auriculares Bluetooth funcionan con apenas unos miliwatios, es decir, con una potencia millones de veces inferior a la de un microondas. Por ello, aunque empleen un tipo de onda similar, la energía que llega a la cabeza es tan baja que, según Ochoa, "no puede calentar tejido, dañar neuronas y tampoco va a alterar las células".

Tasa de Absorción Específica (SAR)

La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la medida que indica cuánta energía electromagnética absorbe el cuerpo humano. Cuando se analizan los auriculares Bluetooth, los valores de SAR son decenas e incluso cientos de veces inferiores a los límites de seguridad establecidos por los organismos internacionales.

Como ejemplo, el doctor Ochoa ha señalado que un teléfono móvil apoyado en la oreja durante una llamada emite más energía electromagnética que unos auriculares Bluetooth.

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Ante la preocupación existente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha revisado cientos de estudios y concluye que no hay evidencia consistente de que la exposición a radiofrecuencias en estos niveles provoque daño cerebral, cáncer o alteraciones neurológicas.

No obstante, esta conclusión no significa que el riesgo sea absolutamente nulo, ya que, como recuerda el doctor Ochoa, "cuando hablamos de ciencia, casi nada es un cero absoluto". Por ello, las radiofrecuencias están clasificadas como "posiblemente carcinogénicas", una categoría que también incluye situaciones como consumir bebidas muy calientes o determinados productos naturales. Esta clasificación no implica que se haya demostrado un efecto perjudicial, sino que no puede descartarse por completo un riesgo en casos de exposiciones extremas o muy prolongadas.

En cualquier caso, el experto ha insistido en que no existe evidencia científica sólida que demuestre que la tecnología Bluetooth cause daños para la salud. Aun así, ha reconocido que quienes prefieran extremar las precauciones siempre pueden optar por utilizar los auriculares con cable.

Por último, el doctor Ochoa ha concluido que, si se atiende a los conocimientos actuales de la física, la medicina y la biología, utilizar auriculares Bluetooth "no es lo mismo que tener un microondas en la cabeza".