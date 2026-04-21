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La película que Arturo Pérez-Reverte ha tenido "la desgracia" de ver: "Una sentencia de bostezos encadenados"

Al escritor no le ha gustado demasiado el filme: "Me han castigado, por no cumplir, con una sentencia de bostezos encadenados".

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ondacero.es

Madrid |

Fotografía de archivo del escritor Arturo Pérez-Reverte, durante la comparecencia en rueda de prensa para informar de la nueva fecha del ciclo ‘Letras en Sevilla’.
Fotografía de archivo del escritor Arturo Pérez-Reverte, durante la comparecencia en rueda de prensa para informar de la nueva fecha del ciclo ‘Letras en Sevilla’. | Eduardo Briones / Europa Press

Arturo Pérez-Reverte siempre se ha caracterizado por dejar clara su opinión. En su canal de X, el escritor expresa de manera muy clara sus opiniones, y el cine es uno de esos temas en los que Pérez-Reverte suele manifestar sus preferencias.

En esta ocasión, Pérez-Reverte no admite dudas sobre su gusto por una de las últimas películas que ha visto. Concretamente, el último filme de Paolo Sorrentino, 'La Grazia'. Una obra que no ha gustado demasiado al escritor, que se despacha contra la misma en redes sociales.

"Castigado" y "bostezos encadenados": la crítica de Pérez-Reverte

"Aunque Toni Servilio siempre está estupendo, después de la pretenciosa 'Parthenope' juré por mis muertos que no volvería a ver una peli de Sorrentino", comienza el mensaje de Arturo Pérez-Reverte, que se lamenta por haber acudido a ver el filme de Sorrentino.

Así, el escritor sentencia 'La Grazia' con una opinión demoledora: "Y me han castigado, por no cumplir, con una sentencia de bostezos encadenados: he tenido la desgracia de ver 'La Grazia'".

'La Grazia' se estrenó en 2025 y cuenta con un reparto formado por Toni Servilio, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massino Venturiello y Milvia Marigliano, entre otros. Aunque fue recibida con buenas críticas por parte de la prensa, ha contado con más división en las opiniones de los espectadores.

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