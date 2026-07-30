Pedro Sánchez anuncia una respuesta "inmediata" a la crisis migratoria en Ceuta para recuperar la normalidad cuanto antes

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta ya ha provocado una respuesta al máximo nivel del Gobierno. En plena intensificación de la presión sobre la frontera sur, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y de respaldo institucional, asegurando que el Ejecutivo está plenamente implicado en la gestión de la situación y trabaja para contener el aumento de las entradas irregulares.

El jefe del Ejecutivo ha trasladado que el Gobierno está desplegando todos los medios necesarios para afrontar la crisis, al tiempo que mantiene la coordinación con Marruecos y con los organismos internacionales implicados en la gestión de los flujos migratorios.

Sánchez traslada su apoyo a Ceuta

A través de un mensaje publicado en su perfil de X, Pedro Sánchez ha afirmado que "el Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta".

El presidente ha explicado que el Ejecutivo está "movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible". Asimismo, ha revelado que ya ha mantenido una conversación con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, a quien ha trasladado personalmente el compromiso del Gobierno para afrontar la situación.

"Es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación", ha concluido Sánchez en su publicación.

Interior intensifica la coordinación con Marruecos

Las palabras del presidente llegan minutos después de que el Ministerio del Interior anunciara un refuerzo de la coordinación con Marruecos para hacer frente al incremento de la presión migratoria.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sostiene que las redes dedicadas al tráfico de personas están aprovechando la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los rechazos en frontera para incentivar nuevos intentos de entrada irregular en Ceuta. Además, España y Marruecos han acordado acelerar los mecanismos de cooperación para gestionar la situación y facilitar, dentro del marco legal vigente, la entrega de las personas que hayan accedido ilegalmente a la ciudad autónoma.

Ceuta constituye uno de los principales puntos de entrada a la Unión Europea desde el norte de África. Su ubicación estratégica convierte cualquier incremento de la presión migratoria en un asunto de especial sensibilidad tanto para España como para Bruselas.

La cooperación entre Madrid y Rabat resulta determinante para el control de la frontera. Ambos países mantienen desde hace años acuerdos de colaboración policial y de gestión migratoria que incluyen el intercambio de información, la lucha contra las redes de tráfico de personas y la coordinación de actuaciones para contener las salidas irregulares.

El Ejecutivo busca recuperar la normalidad

Con el despliegue de recursos y el refuerzo de la cooperación internacional, el Gobierno pretende estabilizar la situación en Ceuta y evitar que la presión migratoria continúe aumentando en los próximos días con miles de personas cruzando las aguas para llegar a la costa ceutí.

La visita prevista del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la ciudad autónoma y la implicación directa de Pedro Sánchez evidencian que el Ejecutivo ha situado la gestión de esta crisis entre sus principales prioridades políticas y de seguridad.