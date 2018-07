Los padres de Lobo presentan el recurso: "Que ninguna familia pase por esta pesadilla"

"Espero que el niño esté orgulloso de sus padres, de esta lucha ya no solo por que él se llame Lobo sino por que otros padres no tengan que pasar por la pesadilla que hemos pasado", ha subrayado a los medios visiblemente emocionado el padre del recién nacido, que ha llegado este jueves a las 11 horas junto a su mujer y al pequeño a la Plaza de Jacinto Benavente para entregar el recurso así como las 25.000 firmas que recogieron en la plataforma Change.org.

Los padres, que ya llamaban Lobo a su hijo desde que estaba en el vientre materno, aseguran estar "muy contentos" después de haber conocido este miércoles que el director general de Registros y del Notariado, Javier Gómez Gálligo, tiene intención de aceptar el nombre una vez que reciba el recurso. En cualquier caso, los padres se muestran todavía "un poco escépticos" y afirman que no estarán "felices al 100 por ciento" hasta que no reciban la notificación oficial.

La historia del pequeño Lobo comenzó hace apenas tres semanas cuando nació en un hospital de Fuenlabrada y al ir a inscribirle su padre en el Registro Civil de esta localidad madrileña, le denegaron el registro, primero, según cuenta Ignacio, porque "no era apropiado" y, después, basándose en una resolución de 2005 en la que ya se denegó a otra familia poner a su hijo este nombre porque Lobo es un apellido.

Para Ignacio, se trató de una decisión "arbitraria" de una funcionaria. "Espero que esté contenta de este revuelo que se ha montado gracias a ella, que dé la cara, que dé su punto de vista, me parece vergonzoso que un organismo oficial no dé respuesta ni una comunicación oficial. Yo me he perdido los 20 primeros días de la vida de mi hijo luchando", alega, al tiempo que pide un pronunciamiento por parte del Gobierno.

A su juicio, las cosas no se hicieron bien en el Registro de Fuenlabrada y, por ello, el abogado de la familia está planteando posibles acciones legales por las "negligencias que han cometido" como las comunicaciones telefónicas que, según recuerda Ignacio, "no son válidas para notificar efectos legales".

En cualquier caso, Ignacio ha asegurado que su lucha ha merecido la pena y que, por supuesto, lo volvería a hacer. Admite que han estado "a punto de desistir varias veces" pero que han continuado gracias al apoyo de tanta gente. También dice que le contará todo lo ocurrido a su hijo cuando sea mayor, una tarea para la que contará con la ayuda de Change.org que va a elaborar un libro con todos los recortes de prensa sobre el caso de Lobo.

Al margen de las "provocaciones" e "insultos" que han recibido, según cuentan, los padres lo único que quieren ahora es alcanzar su objetivo: que su hijo se llame Lobo legalmente. El nombre, según han explicado, lo han elegido porque representa "fuerza, energía, sabiduría" y porque son "amantes del lobo" y lo consideran "un homenaje" a este animal en un momento en que "el lobo ibérico está sufriendo una aniquilación".

En el recurso presentado este jueves, los padres del pequeño alegan que el nombre de Lobo no incumple la normativa que rige las pautas para poner un nombre propio a un recién nacido, defienden que no es ofensivo y adjuntan la fotocopia del DNI de dos personas españolas que ya se llaman así.