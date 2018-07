Unos padres recogen firmas para que el Registro Civil de Fuenlabrada acepte 'Lobo' como nombre para su bebé

Unos padres han puesto en marcha una campaña en Change.org para pedir que el Registro Civil de Fuenlabrada les permita inscribir a su bebé, que nació el pasado 12 de julio en el hospital de esa localidad madrileña, con el nombre de 'Lobo'. En tan solo una semana estos padres han recabado más de 1.400 firmas, según han asegurado los progenitores, Ignacio y María.

Estos padres, que desde hace meses habían decidido llamar a su hijo 'Lobo', han explicado que el Registro Civil de Fuenlabrada les ha notificado que no acepta este nombre porque "podría ser ofensivo para el pequeño". "Una decisión basada -según Ignacio y María- en el criterio de una funcionaria que les informó por teléfono" de esta cuestión.

Después de diez días intentando comunicar con el Registro Civil de Fuenlabrada "sin éxito", según aseveran estos padres, la semana pasada pudieron ir a hablar en persona con la funcionaria que le comunicó la negativa de inscribir a su pequeño con el nombre de 'Lobo'. Ahora, según afirman Ignacio y María, la funcionaria "ha cambiado la razón por la que no aceptan el nombre": "Al ser Lobo un apellido en España no lo pueden aceptar como nombre propio", algo que estos padres no entienden ya que, según recalcan, "existen multitud de apellidos en este país que coinciden con nombres propios" como por ejemplo 'León'. "Pensamos que es injusto y que no pueden denegar nuestro derecho a llamar a nuestro hijo así basados en ese criterio", indican.

El siguiente paso, según recalcan los padres, es llevar su solicitud a un juez para que este decida si 'Lobo' "es un nombre apropiado" para su hijo. Es por ello que han iniciado esta campaña en Change.org, ya que consideran "muy injusto" que el criterio de un funcionario "sea más relevante que el de unos padres que van a educar, guiar y amar a su hijo el resto de su vida".

Ignacio y María aseguran que para ellos es "muy duro" pensar en llamar de otra manera a su bebé puesto que "se llama así desde hace seis meses". Además, el pequeño ya está inscrito en la Seguridad Social por este nombre. N

Ignacio, que ha vivido en Escocia ocho años y dos en Australia, afirma que 'Wolf' (lobo en inglés) allí es un nombre "bastante habitual", así como en Alemania, Brasil, Portugal o Argentina. Además, recuerda que personajes como Wolfgang (manada de lobos) Amadeus Mozart "han alcanzado éxitos insospechados".

Por eso no entiende por qué en España "se ha decidido que 'Lobo' puede ser un nombre ofensivo o podría marcar la vida de su amado hijo".

Finalmente, estos padres piden que se revise la normativa vigente a la hora de registrar el nombre de un recién nacido con el nombre elegido por sus progenitores y que "si alguien debe decidir hasta qué punto un nombre puede marcar la vida de una persona, no sea un mero funcionario o un juez, sino un equipo de psicólogos o pedagogos especializados en la materia".