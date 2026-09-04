PACMA pide al Gobierno que investigue posible maltrato a una cría de delfín tras viralizarse un vídeo en redes

El Partido Animalista PACMA ha reclamado al Gobierno que investigue el posible maltrato sufrido por una cría de delfín en la playa del Trampolín, en Ceuta, después de que se hayan difundido en redes sociales unas imágenes en las que varias personas sacan al animal del agua y posan junto a él.

En el vídeo se observa cómo un grupo encuentra al cetáceo cerca de la orilla y lo extrae del mar. Posteriormente, algunos de los presentes se fotografían con la cría, mientras otras personas muestran su rechazo y recriminan lo ocurrido. Ante la indignación generada, el animal es finalmente devuelto al agua.

PACMA ha advertido, sin embargo, de que existen versiones contradictorias sobre lo sucedido. Algunos testimonios sostienen que varias personas sacaron al delfín del agua y que una de ellas presuntamente lo golpeó. Otra versión afirma que el animal llegó ya muerto a la orilla por causas que todavía se desconocen.

La Asociación para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente (DAUBMA) también ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil y ha solicitado la apertura de diligencias para esclarecer la muerte del animal.

Según esta entidad, la cría de delfín mular habría llegado viva y desorientada hasta la costa, previsiblemente debido a la niebla. La asociación asegura disponer de imágenes y vídeos en los que, según sostiene, se aprecia cómo el cetáceo fue "agarrado, sacado del agua a la fuerza y golpeado en la cabeza con un palo por varias personas".

PACMA ha pedido que se esclarezca lo sucedido y que, en caso de confirmarse el maltrato, se identifique a los responsables. La formación animalista también ha reclamado investigar otro episodio ocurrido en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde un ciudadano sorprendió a un hombre transportando una oca dentro de una bolsa y con las patas inmovilizadas.

La intervención del testigo permitió liberar al ave, mientras que el implicado huyó con una carpa sin poder ser identificado. PACMA ha asegurado que denunció este caso ante la Guardia Civil.

El partido también solicita aclarar otras denuncias relacionadas con animales difundidas durante las últimas semanas, entre ellas algunas relativas a gatos callejeros cuya veracidad todavía no ha podido confirmar.

"Condenamos cualquier acto de violencia, captura o manipulación de un animal, con independencia de quién lo cometa, de su nacionalidad, procedencia o situación administrativa. Las víctimas son los animales y nuestra obligación es protegerlos y exigir responsabilidades individuales y no colectivas", ha señalado PACMA.

La formación ha rechazado, al mismo tiempo, que estos episodios sean utilizados para fomentar el odio o atribuir conductas individuales a un colectivo. "Difundir imágenes falsas, exagerar los hechos o presentar conductas individuales como un comportamiento generalizado desvía la atención de las víctimas y empeora la tensión", ha advertido.