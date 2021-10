Pablo Iglesias se define como "un monje de clausura" al ser preguntado por su fama de ligón

Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, ha concedido una entrevista al programa La Pizarra, que se emite desde Argentina a través de YouTube. En ella habló de muchos temas referentes a cuando estaba en política y en el Gobierno, y también de su faceta actual como tertuliano. Además ha revelado aspectos personales de su vida familiar.

La videollamada se ha hecho desde el despacho que tienen instalado él y su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero, en su chalet de Galapagar. Desde este mismo lugar, ha hecho conexiones en directo con otros programas y se ha conectado para otras entrevistas o encuentros telemáticos en anteriores ocasiones.

Pablo Iglesias se define como "un monje de clausura"

"A mí siempre la ultraderecha me ha atribuido ser como muy ligón, ¡pero si soy un monje de clausura! ¡Qué enorme injusticia!", asegura el exlíder de Podemos. "Con la cantidad de golfos que hay por ahí, que yo conozco con nombres y apellidos, en mi partido y en otros partidos, que a mí se me haya construido ese mito siempre me ha hecho gracia. Yo que cumplo el sexto mandamiento a rajatabla" afirma entre risas con Alfredo Serrano Mancilla, presentador del espacio.

Así define Pablo Iglesas a distintas personalidades