Primeras palabras del hombre de 70 años agredido en Torre Pacheco: "No me quitaron nada, solo me pegaron"

Un anciano de 70 años, salió a pasear a primera hora de la mañana por las calles de Torre Pacheco, como hacía habitualmente. Sin embargo, este miércoles a las seis de la mañana su rutina fue interrumpida por un violento asalto. Según ha relatado la propia víctima, un grupo de jóvenes le atacó sin mediar palabra, propinándole patadas y puñetazos hasta dejarlo malherido en el suelo, cerca del cementerio municipal.

"No me quitaron nada, solo me pegaron", explicó Domingo en el programa Vamos a ver de Telecinco. "Lo poco que oí hablar de ellos fue gritos. Uno llevaba el móvil en la mano y otro se me echó encima. Cuando vieron sangre, se marcharon". Fue su mujer quien lo encontró tendido y ensangrentado poco después, alertando inmediatamente a los servicios de emergencia.

Sospechas por un posible reto viral

Fuentes cercanas al caso apuntan a que la agresión podría estar relacionada con algún tipo de reto viral. Sin embargo, la Guardia Civil, que mantiene abierta la investigación a través de la Policía Judicial, aún no ha confirmado esta hipótesis ni ha practicado detenciones por el momento.

Tampoco se ha esclarecido la identidad o nacionalidad de los agresores. Domingo ha señalado en sus declaraciones que "estoy casi 100% que eran marroquíes", aunque este punto no ha sido ratificado oficialmente.

Alarma social

La brutal agresión ha sacudido a los vecinos de Torre Pacheco, una localidad de más de 40.000 habitantes. El propio alcalde, Pedro Ángel Roca, ha mostrado su preocupación por la escalada de violencia en la zona y ha contactado con la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, para solicitar un refuerzo urgente de la plantilla de la Guardia Civil. Guevara se ha comprometido a desplegar un operativo especial para localizar a los agresores "lo antes posible".

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha convocado una concentración contra la violencia y ha pedido calma ante el creciente malestar vecinal. La situación se ha tensado aún más por la aparición de mensajes xenófobos en redes sociales, donde grupos de extrema derecha han comenzado a difundir amenazas bajo el pretexto de organizar una "cacería". Ante esta deriva, el consistorio ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva.

No es un caso aislado

La Policía Local también ha informado de que no se trata de un hecho aislado. Según un comunicado difundido en su página de Facebook, esta misma semana se han producido otros episodios similares. Uno de ellos, ocurrido el lunes, terminó con la detención de dos personas, una por agresión y otra por vulnerar la ley de extranjería.

"Condenamos cualquier acto de violencia y delincuencia en nuestra comunidad", expresan. Además, confirman que este jueves por la mañana se registró un nuevo incidente en la zona y que se ha identificado a dos jóvenes cuya implicación está siendo investigada.