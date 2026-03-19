Óscar Puente critica la actitud "infantil" del PP por pedir la reapertura del AVE a Málaga: "Una manipulación preocupante"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, prometió un vídeo para explicar el retraso en la apertura de la línea del AVE y ha cumplido con un mensaje cargado de dardos al PP.

El del PSOE ironiza con su actitud infantil por exigir la reapertura inmediata de la línea de alta velocidad entre Sevilla y Málaga tras el corte provocado por los daños en un talud en Álora. Puente ha denunciado una "manipulación preocupante" en la visión de los populares sobre el impacto económico de la interrupción.

Rabieta infantil

El ministro ha elegido su formato favorito con ui vídeo difundido en redes sociales y ha comparado la actitud del PP con una "rabieta" infantil: "Cuando era niño, le montaba una tremenda pataleta a mi madre porque se acababan los dibujos. Era una actitud infantil, pero tenía cinco años. Esta es la actitud del PP de Andalucía".

Puente se escuda en que el Gobierno está empleando "todos los medios posibles" para restablecer la circulación, con 75 trabajadores y 23 máquinas operando las 24 horas del día, los siete días de la semana. Sin embargo, la complejidad de la obra impide acortar los plazos.

El corte de la línea se produjo tras las "lluvias tremendas" registradas en febrero, que provocaron el colapso de un muro. Según ha explicado, los técnicos comprobaron que los daños eran más graves de lo previsto y obligaban a desmontar completamente el talud y reconstruir la infraestructura para garantizar la seguridad.

Tardaremos lo que humanamente se pueda tardar

"No podemos meter más máquinas en ese talud ni más trabajadores, ni trabajar más horas. Tardaremos lo que humanamente se pueda tardar para poner la vía en servicio con la máxima garantía de seguridad", ha insistido. El Ministerio prevé que las obras concluyan entre mediados y finales de abril.

Critica las estimaciones sobre las pérdidas

El ministro se ha referido a los cálculos que se han publicado sobre las pérdidas económicas en Málaga durante la Semana Santa, cifradas en hasta 1.300 millones de euros, calificándolos de "disparate". Según ha señalado, el número de viajeros afectados no alcanzaría las 70.000 personas, y actualmente ya se están trasladando unos 3.000 pasajeros diarios mediante un sistema combinado de tren y autobús.

"Para justificar esas cifras, cada viajero tendría que gastar unos 26.000 euros, lo que evidencia el nivel de manipulación", ha afirmado.

Puente ha acusado además al PP y a "algunos medios" de actuar como "correa de transmisión" de una estrategia política y ha reprochado la "desmemoria" de la Junta de Andalucía, recordando que tardó siete meses en reparar una carretera en Ronda tras un deslizamiento similar.

"Las personas adultas se comportan como adultas, no como niños pequeños", ha concluido el ministro, insistiendo en que los plazos están condicionados por la seguridad y las limitaciones técnicas de la obra.