Nueva ley antitabaco: terrazas, parques y otras zonas en las que estará prohibido fumar

El Consejo de Ministros tiene la intención de aprobar el anteproyecto de la nueva ley antitabaco por la que se equiparan los cigarrillos convencionales con los vapeadores. Por el momento, el texto no va a incluir el empaquetado genérico debido a falta de acuerdo entre los miembros del Gobierno de coalición.

El pasado mes de mayo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ya hablaba sobre la necesidad de una nueva ley porque "no existe el tabaco saludable" y tampoco hay evidencia "de que el uso de dispositivos alternativos al tabaco convencional reduzca la adicción al tabaquismo".

Con esta nueva ley, que antes de ser aprobada finalmente debe pasar una segunda vuelta por el Consejo y después comenzar su andadura parlamentaria, los cigarrillos y los vapeadores se sitúan al mismo nivel, se amplían los lugares de humo existentes, se crean nuevos y se establecen otras medidas.

Cambios que entran en vigor con la nueva ley antitabaco

Prohibición de fumar y vapear en las terrazas de bares y restaurantes

Prohibición de fumar y vapear en marquesinas de autobús

Prohibición de fumar y vapear en salas de fiesta al aire libre y establecimientos de juego

Prohibición de fumar y vapear en vehículos de uso laboral

Prohibición de fumar y vapear en centros educativos

Prohibición de fumar y vapear en instalaciones deportivas y piscinas de uso colectivo

Se suprimen los clubes de fumadores

Perímetro de seguridad de 15 metros lineales alrededor de instalaciones sanitarias, centros educativos o parques infantiles

El empaquetado genérico no entrará en la nueva ley

El empaquetado genérico, una de las medidas novedosas que iba a incluir la nueva ley, finalmente va a quedarse fuera debido a falta de acuerdo en el Gobierno de coalición. Algo que han lamentado "profundamente" las organizaciones de la lucha contra el tabaquismo como el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) o la plataforma Nofumadores.org.

A través de una nota de prensa, CNPT ha advertido de que con la supresión de esta medida, el Gobierno está cediendo a las presiones de la industria tabaquera. Para ambas organizaciones, el empaquetado genérico es clave, como ya se ha demostrado en países como Australia, donde "el consumo cayó un 15% en solo dos años y países como Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca o Irlanda ya han seguido este camino con resultados positivos".

Según esta organización, si se aplicara esta medida hasta 85.000 personas dejarían de fumar en un año. En la actualidad, esta medida está vigente en 25 países, según el último informe sobre el tabaquismo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si finalmente se incluyera en el texto, las cajetillas de tabaco tendrían una envoltura exterior transparente con un código de barras y uno de los dos colores fijados por el Ministerio.

La primera ley antitabaco entró en vigor el 1 de enero de 2006 y fue modificada posteriormente en varias ocasiones. Aunque ha bajado su consumo (del 44% en hombres al 25,9% y del 20,8% en mujeres al 18,5%), según un estudio reciente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), actualmente ocho millones de personas fuman en España y solo uno de cada cuatro ha intentado dejarlo.