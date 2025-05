Una nueva incidencia en el Ave Madrid- Sevilla provoca retrasos y aglomeraciones

Una semana después, la línea de alta velocidad Madrid - Andalucía ha vuelto a provocar el caos. Hasta nueve trenes de larga distancia y alta velocidad de Renfe sufrieron demoras entre el mediodía y la tarde del domingo, evidenciando nuevos problemas en esta línea.

Renfe comenzó a informar a los viajeros a partir de las 12:00 horas acerca de que los trenes iban a sufrir retrasos. Tal fue el caos que el último tren, el de las 20:00 horas salió con 50 minutos de retraso. De hecho, terminó su trayecto 153 minutos (más de dos horas y media) después de su hora prevista.

El problema también ha afectado a los pasajeros con salida Madrid y destino Sevilla. En concreto, el primer tren con llegada a Sevilla a las 14:44 horas, llegó a la capital hispalense más de dos horas y media tarde.

En esta ocasión ha sido una incidencia técnica

En esta ocasión, la demora y el nuevo caos ferroviario se ha producido debido a una incidencia técnica. Un tren con salida de Sevilla se quedó encallado durante horas en la vía entre La Sagra y Mora (localidades de Toledo).

La incidencia ha provocado que volvieran a repetirse las imágenes de hace siete días: caos y aglomeraciones en las estaciones, especialmente en la de Santa Justa (Sevilla), ya que estos retrasos han coincidido con el final de la Feria de Abril y muchas personas cogían estos trenes para volver a sus casas.

No es sabotaje, es incompetencia

Las reacciones no se hicieron esperar. Muchos usuarios expresaron su malestar por redes sociales, mientras que el portavoz del Partido Popular en la Junta de Andalucía, Toni Martín, ha acompañado sus críticas con un vídeo en el que se puede ver la gran cantidad de gente aglutinada en la estación.

"A ver a quién le echas la culpa hoy, Óscar Puente" ha publicado en su red social X (antes Twitter). "No es sabotaje, es incompetencia: la tuya, la de Sánchez y la de Montero", quién además asegura "no se atreve ni a pisar la calle en Andalucía". En esta ocasión, el ministro de Transportes no se ha pronunciado al respecto.

La Consejera de Fomento de la Junta andaluza, Rocío Díaz, también se ha pronunciado a través de un mensaje enviado a los medios. A través de él ha querido denunciar "el nuevo caos ferroviario" y ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus ministros: "Han dilapidado un servicio fiable, puntual y seguro que era un referente para el resto de Europa".

Según la Consejera es necesaria "financiación, seguridad y mejoras" y considera que la infraestructura "no está a la altura de lo que Andalucía y los andaluces nos merecemos". Del mismo modo ha cargado contra la presidenta del PSOE - Andaluz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por "seguir callada" ante este nuevo caos.

Este caos ha recordado al vivido hace tan solo una semana que dejó varados a más 10.700 viajeros y 30 trenes debido al robo de cable en cinco puntos distintos en esta misma línea de alta velocidad. El ministro de Transportes calificó este acto de "sabotaje", mientras que la oposición lo tildó de incompetencia y mala gestión.