El rey Felipe VI apela a la apertura de una "verdadera transición democrática" en Venezuela

Felipe VI ha pedido contribuir a llevar a cabo una "verdadera transición" democrática, pacífica y respetuosa con la voluntad soberana "libre e independiente" de los venezolanos, lo cuales deben ser los "únicos protagonistas" de su destino.

Don Felipe ha hecho esta petición en la X clausura de la Conferencia de Embajadores, en la que también ha expresado su alegría por la liberación de los cinco compatriotas españoles presos en Venezuela, así como de los otros ciudadanos que igualmente se encontraban retenidos.

El rey ha aprovechado para trasladar su cercanía con el pueblo venezolano, con el que España, ha dicho, tiene tantos vínculos históricos y de afecto.

El monarca, que ha querido iniciar su intervención en la clausura de la Conferencia de Embajadores en el Ministerio de Exteriores con "reflexiones" sobre Venezuela, también ha defendido que no se puede permitir "ni con la palabra ni con el silencio" la "conculcación sistemática" que se está produciendo del Derecho Internacional.

A su juicio, "es fundamental" que más allá de este "caso concreto", se mantenga "nuestro apoyo, firme e inequívoco, al respeto del Derecho Internacional". "No podemos, ni con la palabra ni con el silencio, asumir su conculcación sistemática; y es eso lo que vemos, con demasiada frecuencia, en nuestros días", ha lamentado.

Para Felipe VI, "se trata de un salto atrás de más de un siglo: a un tiempo de vacío normativo que, con el agravante de la tecnología actual, plantea inquietantes escenarios de futuro".

El Rey ha sostenido que "es innegable que los estados que más han hecho por levantar esa arquitectura normativa e institucional son las democracias" y por tanto, ha añadido, "en ellas reside una especial responsabilidad ética a la hora de preservar ese mundo basado en normas frente al otro basado en el ejercicio ilimitado de la fuerza y movido por intereses muchas veces excluyentes o incompatibles".

En este punto, ha incidido en que, "por perfectible que sea, un mundo fundado en el Derecho, abierto a la cooperación y al diálogo, siempre se acercará más que cualquier otro al objetivo de la paz, la estabilidad y el desarrollo".

En cuanto a Venezuela, ha resaltado que España tiene "vínculos históricos y de profundo afecto" con el "pueblo hermano" venezolano. "Ello nos lleva a guardar la esperanza, y a querer contribuir en la medida de lo posible, para que se abra, con garantías y cuanto antes, una verdadera transición democrática, pacífica, inclusiva y respetuosa de la voluntad soberana, libre e independiente de los venezolanos", ha sostenid. Los venezolanos, ha insistido, deben ser "los únicos protagonistas de su propio destino".

En este sentido, Felipe VI se ha felicitado por la liberación de cinco españoles por parte de las nuevas autoridades que encabeza ahora Delcy Rodríguez y de otros ciudadanos que "se hallaban igualmente retenidos".

Para el Rey, y en línea con lo manifestado por el Gobierno, "supone un necesario paso en la dirección que anhelamos y que el pueblo venezolano merece, que no puede ser distinto al de recuperar plenamente las libertades".