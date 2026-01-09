PRIMER VIAJE DEL PAPA A ESPAÑA

El papa León XIV viajará por primera vez a España este año y visitará Madrid, Barcelona y Canarias

El pontífice realizará su primer viaje a España con Madrid, Barcelona y Canarias como destinos, con fechas pendientes de confirmar.

El papa León XIV centra el mensaje de su primera misa de Navidad en Gaza y Ucrania

Claves del acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia: la Iglesia asumirá el coste

EFE | ondacero.es

Madrid |

El papa León XIV durante la audiencia semanal en la Plaza de San Pedro el Vaticano. | EFE/ Giuseppe Lami

Madrid, Barcelona y las islas Canarias son los puntos "fundamentales" en el viaje que el papa León XIV pretende llevar a cabo a España este año, según ha avanzado este viernes el cardenal José Cobo desde Roma, subrayando que todavía no hay una fecha concreta.

"Habrá viaje del Papa a España este año", ha señalado el cardenal Cobo, quien ha añadido que el proceso de los preparativos será "largo" al implicar a otras partes como el Gobierno de España.

Un borrador del viaje que debe matizar el papa León XIV

El purpurado ha acudido a la Secretaría de Estado del Vaticano para presentar con sus autoridades un "primer borrador" de este eventual viaje apostólico, acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella y el de Canarias, José Mazuelos Pérez.

"Madrid, Barcelona y Canarias son las tres sedes que se han planteado. Es un primer borrador que hay que pasar al Santo Padre para que luego lo matice con las notas que él estime", ha declarado Cobo ante los medios.

