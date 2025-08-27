La nueva función de WhastApp que recupera una función de los teléfonos fijos

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos, sigue ampliando sus herramientas para que la gente no solo chatee, sino que convierta la app en un espacio integral de comunicación: desde mensajes escritos hasta llamadas, videollamadas, notas de voz, fotos o vídeos.

Ahora, la compañía propiedad de Meta está trabajando en una función que, aunque novedosa para la app, traerá recuerdos a muchos: los contestadores telefónicos.

Según ha avanzado WABetaInfo, la última beta para Android (2.25.23.21) ya incluye la opción de dejar un mensaje de voz cuando alguien no responde a tu llamada en WhatsApp. De este modo, en lugar de colgar y esperar, el usuario podrá explicar el motivo de su llamada. La persona que reciba la notificación no solo verá la llamada perdida, sino que tendrá directamente un audio con la explicación.

Este cambio busca resolver un problema cotidiano: la incertidumbre que se genera cuando alguien te llama y no deja claro para qué. Con esta herramienta, WhatsApp pretende agilizar la comunicación y que la decisión de devolver o no la llamada sea más sencilla.

Una evolución constante

Aunque hasta ahora lo habitual era enviar un mensaje de texto tras la llamada, la nueva función simplifica el proceso al unir ambas acciones. WhatsApp, en los últimos años, ha reforzado no solo sus opciones de comunicación en tiempo real, sino también otras áreas que amplían su ecosistema. Ejemplo de ello es la integración de Meta AI como un chat adicional, o la mejora de la cámara de la propia aplicación.

El movimiento encaja con la estrategia de la compañía: hacer que los usuarios pasen más tiempo dentro de WhatsApp y centralicen allí su actividad digital. Desde las llamadas y videollamadas hasta la inteligencia artificial integrada, el objetivo es que la aplicación deje de ser "solo un servicio de mensajería" para convertirse en una herramienta multifuncional.

En palabras de la filtración recogida por WABetaInfo, "la app propiedad de Meta incorpora en su versión beta para Android (2.25.23.21) permite que después de una llamada si no puedes esperar a que tu contacto vuelva a estar disponible, podrás dejarle un mensaje de voz explicando el motivo de tu llamada".