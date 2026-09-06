"Nuestros niños quieren libertad": Ceuta clama contra la gestión de la crisis migratoria y exige seguridad para los menores ceutíes

Alrededor de 500 personas se han manifestado este domingo en Ceuta contra la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde el 30 de julio y para pedir "medidas reales, soluciones y expulsión", así como para exigir que se garantice la seguridad y los derechos de los menores ceutíes de cara al inicio del curso escolar.

Piden la dimisión del delegado del Gobierno

En concreto, los manifestantes, ataviados con banderas de España y de Ceuta y bajo los lemas 'pedimos soluciones y expulsión' y 'por los niños de Ceuta', han pedido la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, así como que se garantice la seguridad en colegios para que los menores puedan volver a los centros educativos esta semana. Los concentrados han lanzado proclamas como "invasores, expulsión" o "delegado, dimisión", al margen de otras como "nuestros niños quieren libertad".

La protesta ha arrancado sobre las 12:00 horas frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, en la Plaza de los Reyes, con el himno de España y cánticos como "Ceuta no se vende". Asimismo, ha tenido lugar la lectura de dos manifiestos por parte de los convocantes, el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla y varias asociaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos.

Reclaman que los niños de Ceuta puedan volver a los colegios con seguridad

En el primero de los manifiestos, Noelia Alcázar, madre ceutí de dos hijos, ha reclamado que "lo excepcional no se convierta en lo habitual" en referencia a las medidas extraordinarias como puedan ser la presencia de las Fuerzas Armadas en los colegios o rutas escolares escoltadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El texto subraya que los menores "no han provocado esta crisis, no han decidido cómo se debe gestionar y no tienen responsabilidad, pero sí están sufriendo sus consecuencias" y recoge que los niños ceutíes "merecen crecer en paz, con seguridad, en entornos saludables y con las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos. Su protección, sus derechos y su bienestar deben ser una prioridad para todas las administraciones".

Una mayor presencia de la Unión Europea

Por su parte, Rocío Hernández, encargada de la lectura del segundo manifiesto, ha reclamado una mayor presencia, tanto física como institucional, de la Unión Europea en Ceuta, como ha expresado mientras se escuchaban gritos como "Europa, escucha, Ceuta es tu lucha". En este sentido, en el texto también se solicita "responsabilidad, coordinación, eficacia y urgencia" a las instituciones europeas, al Gobierno central y a Ceuta para recuperar "cuanto antes" la normalidad.

Una vez concluidas las lecturas, se ha realizado un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales de la entrada masiva, dando la espalda a la sede de la Delegación del Gobierno. Más tarde, los manifestantes han partido hacia la frontera de Ceuta con Marruecos, en El Tarajal, en una marcha sin incidentes al grito de "invasores, expulsión". Ya en El Tarajal, los protestantes han realizado una sentada pacífica y se ha procedido de nuevo a la lectura del manifiesto.