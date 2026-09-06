Trump califica de "triste" lo que está pasando en Ceuta y asegura que España tiene "cero control" de sus fronteras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a lanzar un mensaje a España. Esta vez para calificar de "triste" lo que está pasando en Ceuta y para afirmar que nuestro país tiene "cero control" de las fronteras. Lo ha hecho a través de una publicación en Truth Social, aunque no ha mencionado expresamente la crisis migratoria.

"Muy triste lo que está pasando en España, un país con CERO control de su frontera", ha escrito en su publicación. Este mensaje llega días después de que el magnate estadounidense volviera a cargar contra España, al que considera un "país arruinado". En ese caso sí mencionó de forma explícita la crisis migratoria, porque a su juicio fue "muy triste de ver" la entrada masiva de inmigrantes.

En ese mismo mensaje, aprovechó para recordar que España no está actuando correctamente para con la OTAN y el gasto en defensa. "España será un país arruinado. Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar".

Sobre Ceuta, en esa ocasión expresó que "nunca antes" había visto nada igual y que era "muy triste de ver" cómo "miles de personas" irrumpían en España "en masa". Trump, además, hizo referencia a la interpretación de que la sentencia del Tribunal Supremo prohíbe las devoluciones en caliente a nado.

Críticas constantes hacia España desde hace un mes

A su juicio, lo ocurrido se debe a unas "leyes débiles y una mala gestión" del Gobierno, que además "no sabía qué hacer" ante la llegada masiva de inmigrantes. Además, hizo un paralelismo con lo que sucedió durante el mandato de Joe Biden: "Nosotros permitimos la entrada de 25 millones de personas".

"Tuvimos fronteras abiertas y países de todo el mundo enviaron a EEUU a personas que ellos no querían", añadió, al tiempo que cargó contra la migración, que es "un problema increíble para Europa", porque no va a aportar "nada positivo": "La migración ilegal les está matando".