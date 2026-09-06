Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

Un total de 21 migrantes, todos ellos marroquíes, han sido detenidos en las últimas horas en Ceuta por su presunta participación en un nuevo apedreamiento a una patrulla militar, así como a guardias civiles, sin que se produjeran heridos. El incidente se produjo a última hora de la noche de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde se concentran centenares de migrantes que siguen durmiendo en esta zona de la costa.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo que optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones. La Guardia Civil intervino y también fue apedreada, incidentes que finalizaron con el arresto de 21 personas.

La ATME exige que se reconozca a los agentes como profesión de riesgo

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado los incidentes y ha asegurado que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo "porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente".

La ATME ha exigido "de manera inmediata" el reconocimiento como agentes de la autoridad y también como "profesión de riesgo", ya que cada día los enfrentamientos son más numerosos y las agresiones más continuas". "No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes", ha añadido la organización de militares.

El Gobierno asegura que las carpas del puerto son "temporales"

Por otra parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que las carpas que se están instalando en el puerto de Ceuta para la atención de los migrantes son "temporales" y se desmontarán cuando los migrantes "sean devueltos": "Las carpas son temporales, son casetas que van a ser desmontadas y, por tanto, no es para que se queden en Ceuta".

En una entrevista en TVE, el ministro ha explicado que "cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos y que, si lo que se quiere es sacarlos de las playas y que puedan ser devueltos, tenemos que traer esas ubicaciones".