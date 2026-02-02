La novedad de Bizum que te permitirá enviar dinero a más personas

La empresa española Bizum se ha unido a otras doce plataformas de pago instantáneo para lanzar un "Bizum europeo", que permitirá conectar a personas de distintos países de Europa en un único operador.
De esta forma, Bizum, la italiana Bancomat, la portuguesa Sibs-MB Way y Vipps MobilePay (plataforma de países nórdicos como Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega) han llegado a un acuerdo para unirse entre sí. Todas ellas forman parte, junto con Andorra, de la Alianza EuroPA, que ha acordado aliarse con EPI (cuyo nombre comercial es Wero), el operador de Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
"Este memorando de entendimiento es un hito clave para la autonomía estratégica de Europa en materia de pagos ya que supone el nacimiento de una solución de pagos con fuerte implantación y completamente europea", afirmaban en un comunicado. Además, han añadido que "es un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la soberanía de los pagos en Europa".
Abierto a nuevos países
Los firmantes han invitado al resto de países europeos a participar en el acuerdo, incluso aquellos que no tienen el euro como moneda nacional. De hecho han confirmado que, aquellos mercados que ya hayan desarrollado una solución nacional, pueden adherirse directamente. Esto incluye a países como Suiza o Reino Unido, que no pertenecen a la Unión Europea, y otros que sí pertenecen pero aún mantienen su propia moneda, como República Checa, Polonia o Rumanía.
130 millones de usuarios en 13 países se beneficiarán del acuerdo, cubriendo cerca del 72% de la población entre la UE y Noruega. Gracias al trato entre las plataformas, un usuario de Bizum en España podrá enviar dinero en segundos a una persona de otro país, que utilice plataformas como Bancomat o Wero, por ejemplo, sin necesidad de cambiar de aplicación.
Ángel Nigorra, director general de Bizum, ha declarado que "con este acuerdo, demostramos nuestro compromiso de seguir trabajando y garantizar que más ciudadanos y comerciantes europeos tengan acceso a soluciones de pago fiables que protejan sus datos". También ha añadido que esto "solo se puede construir mediante el compromiso colectivo".