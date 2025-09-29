Bizum prepara el salto a Europa con una plataforma de pagos paneuropea

Bizum se ha consolidado como una herramienta cotidiana en la vida de millones de personas en España. No hace tanto tiempo, para hacer este tipo de transacciones recurríamos a esas transferencias que se demoraban un día en llegar al destino.

La plataforma ha facilitado acciones tan comunes como pagar un regalo o una cena entre amigos. “Esta misma tarde yo he hecho dos para pagar un regalo. Y para una cena de amigos que tengo el viernes en mi tierra”, comenta Susana Burgos en referencia al uso habitual de un servicio que llegó para facilitarnos todo este tipo de pagos de nuestro día a día.

Con 30 millones de usuarios nacionales, Bizum lidera ahora una iniciativa paneuropea que tiene como objetivo extender su modelo de pagos inmediatos y seguros a otros países del continente. “El reto es llevar la experiencia de Bizum a toda Europa”, afirma la experta. Actualmente, la plataforma permite ya enviar y recibir dinero utilizando únicamente un número de teléfono móvil en España, Portugal, Italia y Andorra, lo que representa una base potencial de más de 50 millones de usuarios.

Además, el proyecto sigue en expansión y se ha adelantado que “se van a sumar más como Polonia, Grecia y los países nórdicos”, junto con avances en la interconexión con la plataforma franco-alemana. Si los planes se cumplen, “para el año que viene más de 150 millones de usuarios puedan estar conectados a estas soluciones privadas de pago”.

Este modelo de integración y crecimiento posiciona a Bizum como un caso de éxito que, según concluye Burgos, podría “ser estudiado en las escuelas de negocios”.