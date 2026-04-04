Noriko Martín, cantautora flamenca japonesa: "El sentimiento se puede transmitir en cualquier idioma"

La cantautora japonesa de flamenco, Noriko Martín, ha pasado por los micrófonos de JELO y ha hablado con Arturo Téllez. La cantautora ha asegurado que en su país les gusta y emociona "muchísimo" el flamenco. Según la historia, en 1929 la gran bailaora española de la Argentina, Antonia Mercedes, llegó a Tokio en una gira internacional y dejó a los japoneses completamente boquiabiertos.

La música ha estado muy presente en la vida de Noriko desde que es pequeña, con clases de piano y teoría musical. El interés por el flamenco le surgió cuando asistió a un parque temático sobre España en Japón. "Hasta entonces, España no me llamaba nada la atención", ha reconocido, pero tras trabajar durante un verano en nuestro país, cambió completamente de idea.

Su familia y sus amigos le decían que era como un hobby y nadie pensaba que sería "algo más serio". "Al final sí dejé el trabajo y vine a España", algo que a sus padres no les hizo mucha gracia al principio. Su primer destino fue Málaga, donde conocía a una amiga, la Lupi, de la que le encantaba su forma de bailar. En Madrid estudió con Talegón.

Por qué escogió el apellido Martín

Aunque su nombre real es Noriko Hasegawa, escogió Martín como apellido artístico para ser recordada. Escogió un apellido que no tuviera su marido, que es español, y a partir de ahí, todo el mundo la empezó a conocer así. No es lo único de su propia cosecha, también el vestuario que usa cuando sale al escenario.

Noriko Martín en el estudio de Onda Cero cantando uno de sus temas nuevos

Con respecto a las similitudes entre la guitarra española y el shamisen, un instrumento de cuerda típico japonés, ha comentado que ambos comparten la "melodía melancólica". En su primer disco, 'Más allá de las llamas', canta en japonés aunque incluye palabras en español como Alhambra, María...

¿Cómo encaja la música y letra en japonés con el flamenco?

Paco Ortega le ha producido el disco y fue quien la animó a cantar en japonés. La idea era que, como el flamenco es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, intentar llegar a todo el mundo, porque puede cantarse en cualquier idioma. ¿Cómo encaja la música y la letra en japonés? "El trabajo ha sido durísimo", ha aseverado, porque cada tema tenía que buscar las palabras adecuadas, pero en cuanto al sentimiento, "todos somos iguales y se puede transmitir en el idioma que sea".

Cada vez que muestra su trabajo, la reacción es de "sorpresa" y en España hay "bastante buena aceptación" y "muchísimas opiniones", por eso ha agradecido mucho que la gente valore su trabajo y ha asegurado que se siente "muy, muy feliz y muy afortunada".