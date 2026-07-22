Noa Rey, presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo: "A día de hoy, España es el estanco de Europa y no podemos seguir permitiéndonos ese título"

La presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, Noa Rey, ha asistido al programa Por Fin para hablar sobre la nueva reforma de la ley antitabaco, las novedades que incorpora respecto a la normativa de 2010 y las medidas que su Comité continúa reclamando para seguir avanzando en la lucha contra el tabaco y los productos relacionados con él.

El Gobierno de España ha aprobado la nueva reforma de la ley antitabaco, que modifica la normativa aprobada en 2010. Sin embargo, todavía debe ser tramitada por el Congreso de Diputados para que pueda entrar en vigor. Se pretende adaptar la normativa española a la aparición de nuevos productos relacionados con el tabaco, como los vapers, con especial atención a la protección de la infancia y de la adolescencia. El objetivo es reducir el consumo de una sustancia que está detrás de alrededor del 30% de los cánceres en España y que provoca más de 50.000 muertes al año.

Noa Rey ha afirmado que llevan años reclamando numerosas medidas para acabar en España con "esta gran pandemia", en referencia al tabaquismo.

Un paso más allá de la ley de 2010

La farmacéutica ha explicado que una de las medidas que solicitaban y que se encuentra en la reforma, es la restricción del consumo en terrazas. "Es algo que llevamos mucho tiempo pidiendo que sabemos que es una mejora para los no fumadores, los fumadores y para los propios trabajadores de la hostelería, que están obligados a durante su jornada laboral estar respirando una sustancia que sabemos que los mata", ha concluido.

Por otro lado, la nueva normativa incluye la equiparación de los cigarrillos electrónicos y los vapers con el tabaco tradicional, incluso cuando no contengan nicotina, además de limitar su venta y promoción. Este último aspecto también preocupa especialmente a la presidenta del Comité, que destaca la presencia de numerosos anuncios de cigarrillos electrónicos en las redes sociales y en puntos de venta. La profesional del antitabaquismo ha explicado que el consumo por parte de los menores ya está prohibido y que la reforma pretende reforzar el control sobre esta situación, con sanciones que podrían recaer sobre los tutores legales.

Noa Rey ha querido aclarar a la presentadora del programa, Isabel Lobo, que el objetivo es que todos estos productos estén regulados de la misma manera ante la ley, para facilitar su cumplimiento.

Tres claves para parar esta "gran pandemia"

La farmacéutica ha señalado que el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo considera tres medidas fundamentales para frenar esta "gran pandemia". La primera es el empaquetado neutro, que supondría que las cajetillas pasen a tener diseños sin elementos de marca llamativos, como colores corporativos, logotipos o diseños distintos, para reducir el atractivo del tabaco.

La segunda medida es un aumento de la fiscalidad, que permitiría encarecer el tabaco y los productos relacionados con él para reducir su consumo. Noa Rey ha afirmado que "a día de hoy, España es el estanco de Europa" y ha añadido que "no podemos seguir permitiéndonos ese título". Por último, el Comité reclama ampliar los espacios en los que esté prohibido fumar, tanto el tabaco tradicional como los productos electrónicos relacionados.