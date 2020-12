Navidad y nuevas medidas en Cataluña, Madrid y España: confinamiento y últimas noticias del coronavirus hoy

Zapatero: "Lo mejor que puede pasar con el Zendal es que no tuviera pacientes"

Ante las reiteradas preguntas sobre el hospital de pandemias Isabel Zendal, Zapatero ha recordado que hay un protocolo para el traslado de pacientes, que arranca con 120 profesionales. Señala que no puede dar un número de pacientes con el que empezará pero insiste en que valoremos las ventajas de tener un hospital de estas características de Madrid "lo mejor que puede pasar con el Zendal es que no tuviera pacientes", "ojalá no se usase nunca" pero se va a usar sobre todo para liberar al resto de hospitales.