Una multitudinaria manifestación clama en Sóller contra un turismo masivo que ve a Mallorca "como una mercancía"

Cientos de personas se han congregado este sábado para clamar contra el turismo masivo y frente a un sistema que ve a la isla de Mallorca "como una mercancía". "Exigimos a todas las instituciones que escuchen nuestras reivindicaciones y asuman sus obligaciones constitucionales", han reclamado las organizaciones desde la plaza del Ayuntamiento de Sóller.

Los concentrados han desfilado por el centro de la localidad para protestar contra el modelo económico que los organizadores tildan de "monocultivo turístico" y para pedir el decrecimiento en volumen de visitantes.

Alto precio de la vivienda y masificación

Tal y como han defendido, la turistificación está generando situaciones que afectan directamente a los propios ciudadanos. Hay quienes incluso han llegado tarde a la universidad porque "el transporte público y las carreteras se saturan diariamente". Tampoco pasa desapercibido el tema de la economía, que impide la emancipación debido al alto coste de la vivienda: "Familias esperan con miedo la renovación del contrato de alquiler por la subida desorbitada (...) Ninguna economía puede considerarse un éxito si obliga a su propia gente a abandonar su casa".

Manifestantes portando una pancarta en Sóller (Mallorca) | EFE/Miquel A. Borrás

A los manifestantes no solo preocupa Sóller, sino todo el conjunto mallorquín: "El puerto soporta cada temporada una presión de embarcaciones que degradan los ecosistemas marinos". Y es que esta localidad, situada en el corazón de la Tramuntana, "se continúa promocionando mientras se desatiende su fragilidad ambiental"; denuncian.

Contra la turistificación

Portando carteles con mensajes como 'Estamos cansados de estar masificados' o 'Quien quiere a Mallorca no la destruye', los manifestantes han salido a alzar la voz para defender su hogar frente a un turismo que, según defienden, en vez de ayudar está afectando negativamente al modo de vida de los mallorquines.