Muere Víctor Coyote, pionero del rock latino en España

El músico, escritor, cantante, dibujante y artista multidisciplinar Víctor Aparicio Abundancia, conocido artísticamente como Víctor Coyote, ha sido encontrado sin vida este jueves en una carretera de la provincia de Segovia, después de haber salido a pasear en bicicleta.

Se desconoce aún la causa del fallecimiento que se produce apenas un día después de que asistiera en Segovia, junto a unos amigos, al eclipse solar.

Nacido en Tui, Pontevedra, en 1958, Víctor Coyote se trasladó a Madrid a finales de los años setenta para estudiar Bellas Artes. En 1979 fundaría Los Coyotes, una formación fundamental para entender la evolución del rock español, que comenzó vinculada al punk y al rockabilly antes de convertirse en una de las bandas pioneras en incorporar ritmos latinos al rock en España.

Canciones como "100 guitarras", dejaron su huella en la escena musical de la Movida Madrileña, aunque Coyote mantuvo una posición particular respecto a aquel movimiento y rechazó buena parte de la mitificación posterior de aquella época.

Una persona y un artista único e irrepetible, de esos seres que nunca miraban hacia atrás y siempre miraban hacia delante. Todo lo bueno está por venir", ha añadido El Volcán en su cuenta de Instagram.

Un artista polifacético

Su trayectoria, mucho más allá de la música, es conocida por sus ilustraciones, diseños gráficos, realizaciones audiovisuales, comics y escritos. Publicó, entre otras obras, Cruce de perras y otros relatos de los 80, inspirado en sus experiencias y recuerdos de la Movida Madrileña y colaboró también en distintos proyectos cinematográficos como el videoclip de Los Rodríguez, Milonga del marinero y el capitán.

Este mismo 2026 habría vuelto a poner en primer plano su faceta musical con El propio, un recopilatorio de su trayectoria en solitario que incluía una canción inédita, y este viernes había propuesta una reunión con sus compañeros de banda para un ensayo de cara a una próxima gira.

Su muerte pone fin de forma inesperada a la trayectoria de uno de los artistas más singulares y difíciles de encasillar de la cultura española de las últimas décadas.