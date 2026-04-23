Muere un tercer paciente oncológico en Burgos tras recibir una sobredosis seis veces superior

Según ha adelantado Diario de Burgos, ha muerto un paciente oncológico en el Hospital de Burgos tras recibir una dosis seis veces superior a la que debería. Este caso se suma a las otras dos personas fallecidas en diciembre.

El fallecimiento se ha producido como consecuencia de las lesiones provocadas por una sobredosis del fármaco, un caso que investiga la justicia por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave.

Los cinco pacientes oncológicos afectados, calificado por el Hospital Universitario de Burgos como un "error humano", recibieron en diciembre una dosis seis veces mayor a la pautada como consecuencia de un fallo en la disolución del fármaco, que provocó un exceso de concentración.

Investigación por homicidio por imprudencia grave

En el caso de este tercer paciente, ha fallecido tras pasar cuatro meses ingresado en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, mientras que los otros dos afectados ya han sido dados de alta.

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1, tras recibir denuncia de la Fiscalía de Burgos, estableció en marzo diligencias previas por los delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y lesiones por imprudencia profesional grave para investigar el fallecimiento de los pacientes.

En su escrito explica que los hechos recogidos por el Ministerio Fiscal "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de homicidio por imprudencia", que corresponde investigar en sede judicial.

Además, la falta de determinación sobre la naturaleza y las circunstancias de lo ocurrido hace necesaria la práctica de diligencias, entre ellas, la petición de informe al forense sobre las causas de la muerte de los pacientes y las lesiones de los otros afectados.

La Fiscalía dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel', pues este habría sido el error que derivó en la preparación incorrecta de la dosis administrada, así como en quienes lo revisaban.

El Tribunal ha pedido como parte de las diligencias previas información a la empresa encargada del sistema informático del servicio de Farmacia del Hospital de Burgos, con el objetivo de comprobar la trazabilidad de la ficha del medicamento.

También la Fiscalía denunció a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario, quienes ya en diciembre confirmaron que se harían cargo de las indemnizaciones.

Cambio en el sistema de prescripción

La denuncia de la Fiscalía recoge que el hospital implantó el pasado 2 de diciembre de 2025 un nuevo sistema de prescripción electrónica en las especialidades de Oncología y Hematología. Dicho cambio requirió la configuración de una base de datos en la que la empresa responsable del nuevo programa volcó de manera automática los datos generales de los medicamentos oncológicos.

Fiscalía afirma que los farmacéuticos revisaron unos 2.000 principios activos, entre ellos, 400 fichas de medicamentos oncológicos, incluido Cabizitaxel, que se incorporaron a la base de datos del nuevo sistema de prescripción electrónica, y los protocolos de tratamiento.