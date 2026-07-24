Muere un operario en las obras el nuevo Camp Nou en un accidente laboral

Un operario de 54 años ha fallecido este viernes, 24 de julio de 2026, tras recibir un golpe mientras trabajaba en las obras del nuevo Camp Nou. Se trata del primer accidente laboral mortal desde que comenzó la profunda remodelación del estadio del Fútbol Club Barcelona.

Según han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado, agentes de la comisaría de Les Corts recibieron el aviso del accidente laboral hacia las 15:30 horas.

Obras de remodelación en el estadio

Las obras de remodelación del Spotify Camp Nou comenzaron el 1 de junio de 2023. Desde entonces, en el proyecto han intervenido miles de trabajadores, que completaron la estructura de la nueva tercera gradería y actualmente trabajan en la construcción de un anillo de compresión que sostendrá la cubierta del estadio.

Procedimiento tras el accidente

Tras recibir el aviso, varias dotaciones de los Mossos d'Esquadra, de la Unidad de Investigación y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han desplazado al lugar de los hechos. Sin embargo, no han podido hacer nada para salvar la vida del operario.

Siguiendo el protocolo establecido para este tipo de sucesos, los Mossos d'Esquadra han comunicado el accidente laboral mortal al juzgado de instrucción en funciones de guardia y al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya.