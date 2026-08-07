Crisis migratoria

Muere un migrante en Ceuta tras caer al mar cuando intentaba acceder al país en parapente desde Marruecos

Se trata del primer fallecimiento registrado en España de una persona que trata de acceder al país mediante parapente.

Gabriel Moreira

Madrid |

Several people on Trampolin beach, 5 August 2026, in Ceuta, Spain. The National Police have begun the process of screening the migrants currently in Ceuta – “around 2,500” according to information from the Government Delegation – following last week’s mass influx, with a view to either rejecting or granting their asylum applications.
Several people on Trampolin beach, 5 August 2026, in Ceuta, Spain. The National Police have begun the process of screening the migrants currently in Ceuta – “around 2,500” according to information from the Government Delegation – following last week’s mass influx, with a view to either rejecting or granting their asylum applications. | Getty

Nueva tragedia en Ceuta. La Guardia Civil ha informado que un migrante de origen subsahariano ha fallecido este viernes tras precipitarse al mar cuando intentaba acceder de manera ilegal a Ceuta desde Marruecos utilizando un parapente en las inmediaciones del espigón de Benzú.

El suceso se ha producido en torno a las 08:00 horas de esta mañana, siendo detectado por los sistemas de vigilancia. Hasta allí se han desplazado diferentes unidades de la Guardia Civil, así como efectivos del Servicio Marítimo, para tratar de rescatar al joven, que había caído al agua durante la maniobra.

Sin embargo, tras llegar al lugar los agentes comprobaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los efectivos del Instituto Armado practicaron maniobras de reanimación, aunque finalmente no fue posible salvarle la vida y se confirmó su fallecimiento.

Llegar a Ceuta en parapente

El migrante, según los primeros indicios, pretendía aterrizar en una zona próxima a la frontera norte pero presuntamente no pudo controlar el aparato y acabó cayendo al agua. El cuerpo fue trasladado a la base del Servicio Marítimo, situada en el puerto pesquero de Ceuta, donde ha permanecido a disposición de la autoridad judicial para la práctica de la autopsia.

Tras confirmarse la noticia, la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

El nuevo método para cruzar la frontera

Tal y como han apuntado las autoridades, desde el último año los migrantes subsaharianos están protagonizando intentos de entrada aislados mediante este método, habiéndose registrado ya varios accidentes de estas personas debido a las escasas nociones para utilizar estos sistemas.

Además, se trata del primer fallecimiento registrado en España de una persona que trataba de acceder al país mediante el uso de un parapente.

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