Muere un joven de 20 años presuntamente asesinado por el dueño de un bar de Valencia que trató de fingir un robo

La Policía Nacional mantiene detenido al propietario de un bar situado en el barrio de Patraix, en Valencia, como presunto autor de la muerte de un joven de 20 años. Según las primeras investigaciones, ambos se conocían desde hace tiempo y la víctima era cliente habitual del establecimiento.

De acuerdo con la investigación, los hechos, que ocurrieron durante la madrugada del pasado miércoles, habrían comenzado por una discusión entre ambos, que terminó con una agresión en la que el joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Los agentes consideran que las agresiones fueron incompatibles con la vida y provocaron su fallecimiento en el propio local.

Las incongruencias entre la versión contada por el agresor y los hechos probados

Uno de los aspectos que centra ahora la investigación es el tiempo que transcurrió hasta que se dio aviso a los servicios de emergencia. Los investigadores sostienen que el detenido tardó más de tres horas en llamar a la Policía porque, presuntamente, trató de preparar una escena que hiciera pensar que se había producido un robo en el establecimiento.

Sin embargo, la versión inicial ofrecida por el propietario del bar no coincidía con los indicios hallados por los agentes durante la inspección. El avance de la investigación y las pruebas recopiladas llevaron finalmente a su detención como presunto responsable del homicidio.

La investigación sigue en marcha y el detenido se encuentra bajo disposición judicial

Tras ser arrestado, el hombre quedó a disposición judicial mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte del joven. Por el momento, los agentes siguen recabando pruebas y tomando declaración a posibles testigos para reconstruir lo sucedido durante aquella madrugada. Además, se espera que salga pronto la autopsia para determinar con qué objeto acabaron con la vida de la víctima.

El caso permanece bajo secreto de las actuaciones en algunos de sus extremos, mientras la Policía Nacional continúa con las diligencias para determinar la secuencia completa de los hechos.